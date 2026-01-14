Kim Yo-jong, la influyente hermana de Kim Jong-un, exige a Corea del Sur una disculpa por la incursión de drones

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, exigió una disculpa formal de Corea del Sur por una supuesta incursión de drones en territorio del Norte, enfriando el reciente optimismo de Seúl sobre la posibilidad de abrir canales de comunicación con Pyongyang y avanzar hacia una investigación conjunta del caso.

"Las autoridades de Seúl deben admitir y disculparse por haber violado la soberanía de Corea del Norte y tomar medidas para evitar que suceda de nuevo", dijo Kim en declaraciones publicadas en la noche de este martes por la estatal Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).

El mensaje de la vicedirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores se produjo pocas horas después de que un funcionario del Ministerio de Unificación surcoreano dijera a la prensa local, bajo condición de anonimato, que veía margen para la comunicación con el Norte tras un mensaje previo de Kim.

Según el funcionario, la cartera interpretó que Pyongyang parecía estar esperando una respuesta de Seúl, tras una solicitud de explicaciones planteada anteriormente por la propia Kim.



"Corea del Sur se verá obligado a pagar un precio que no pueden afrontar"

De forma inusual y ya entrada la noche, KCNA publicó el duro pronunciamiento de la hermana del mandatario del régimen hermético.

"No deben olvidar que, si se repite esta provocación de atentado contra la soberanía inviolable de Corea del Norte, (Seúl) se verá obligado a pagar un precio que no pueden afrontar", agregó Kim, refiriéndose a Corea del Sur como "un Estado enemigo".

Las declaraciones de Kim también merman las posibilidades de que Pyongyang participe en una investigación conjunta sobre la incursión de los vehículos aéreos no tripulados, pese a que el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, declaró el lunes que está evaluando proponer a Pyongyang la realización de una pesquisa intercoreana.

Corea del Norte acusa a su vecino del sur de haber violado su soberanía al enviar drones a su espacio aéreo en septiembre del año pasado y nuevamente el pasado 4 de enero. Seúl ha negado que su Ejército haya llevado a cabo tales operaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de que se tratara de una acción civil.

Mientras Pyongyang ha exigido explicaciones y disculpas independientemente de si los aparatos eran militares o civiles, varios analistas también cuestionan por qué Corea del Norte decidió denunciar ahora el incidente, pese a que el primer dron habría sido detectado hace unos cuatro meses.

