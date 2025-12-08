Tensión en Asia: ¿cuáles son las razones detrás del aumento de protestas entre China y Japón?

El pasado 6 de diciembre, un avión de combate J-15 de China fue localizado por la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. El 8 de diciembre de 2025, el secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, rechazó la versión de China sobre el incidente. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JAPAN'S DEFENSE MINISTRY VIA JIJI PRESS

1. ¿En qué consistió el incidente entre cazas?

Dos cazas chinos J-15 utilizaron, en dos incidentes separados ocurridos el sábado con apenas unas horas de diferencia, sus radares contra sendos F-15 de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa japonesas en aguas internacionales al sureste de la isla de Okinawa, según denunció el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado el domingo.

Tokio acusó a los cazas chinos de fijar "de forma intermitente" sus radares en sus aeronaves, desplegadas como "medidas contra la violación del espacio aéreo".

2. Maniobras chinas cercanas a Japón

Este incidente tuvo lugar en el marco de unas maniobras chinas, lideradas por el portaaviones Liaoning, al este del estrecho de Miyako.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón llevan días monitorizando el avance de las cuatro embarcaciones chinas, al incluir a tres destructores además del portaaviones, y el pasado domingo afirmaron que el grupo se estaba desplazando hacia el noreste, en las aguas entre las islas niponas de Okinawa y de Minamidaito.

Al menos medio centenar de despegues y aterrizajes de cazas de la flota china tuvieron lugar tan solo el domingo, indicó el Ministerio japonés de Defensa.

3. Japón protesta y China acusa de inflar el incidente

En respuesta al incidente, Japón convocó el domingo al embajador de China en Tokio, Wu Jinghao, para expresar su "fuerte protesta". El portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara, calificó este lunes el incidente de "lamentable".

China ha acusado a Tokio de querer inflar un incidente que no causó daños a los pilotos ni a las aeronaves, y del que responsabilizó a los cazas japoneses. La versión nipona es "completamente inconsistente" con la realidad, subrayó el domingo un portavoz de la Armada del Ejército Popular chino, Wang Xuemeng.

4. Tensión bilateral a causa de Taiwán

Este incidente es el más reciente episodio de tensión entre Tokio y Pekín, desatado por unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.