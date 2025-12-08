¿Por qué se retrasa tanto el resultado de las elecciones en Honduras?

Los hondureños aún desconocen el resultado final, mientras incrementa la incertidumbre entre una población que se pregunta por qué se retrasa el escrutinio, tan ajustado que aún no permite declarar un ganador.

Transcurrida más de una semana desde las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre, los hondureños siguen sin conocer el resultado final, mientras crece la incertidumbre y la suspicacia entre una población que se pregunta por qué se retrasa el escrutinio, tan ajustado que aún no permite declarar un vencedor.

Estas son algunas claves de una situación compleja.

1. Retrasos por "fallas técnicas" y un ajustado resultado

Los retrasos por "fallas técnicas", aducidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), comenzaron el mismo día de las elecciones, cuando demoró el primer informe oficial preliminar, provocando las críticas de candidatos como Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto.

Las críticas de Asfura amainaron cuando el primer resultado le otorgó el liderato de la carrera electoral por la presidencia frente al también candidato conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Desde entonces, ambos se han alternado a la cabeza con un leve margen, cercano ahora a los 20.000 votos a favor de Asfura, con un 88,02 % de las papeletas escrutadas hasta el domingo, un resultado que no se actualizó desde el viernes por problemas técnicos, desatando nuevas críticas, sobre todo de Nasralla, que exige un "conteo limpio".

En la noche de este domingo, el CNE anunció que "reinicia de inmediato" el escrutinio, una vez cumplidas las "últimas acciones técnicas de la empresa" que lleva el recuento.

2. Falta de credibilidad en el CNE

El CNE está integrado por la consejera presidenta, Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal; Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del oficialista Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), quienes han perdido credibilidad entre muchos hondureños y los mismos partidos debido a agrias confrontaciones.

Las discusiones empezaron con las elecciones primarias e internas que celebraron el 9 de marzo los tres partidos mayoritarios, previas a las generales, y desde entonces el proceso ha transcurrido con denuncias de supuesto fraude por parte de los tres partidos, incluso antes de votar.

Ochoa, que tiene a la candidata de su partido, Rixi Moncada, en un alejado tercer lugar en la carrera presidencial, denunció también este fin de semana fallos en la seguridad del sistema electrónico de transmisión de los resultados.

3. Carentes de un sistema capaz de responder en momentos críticos

Los partidos mayoritarios de Honduras han hecho caso omiso a varias recomendaciones orientadas a reformas electorales que, desde que el país retornó a la democracia en 1980, han venido haciendo misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otros entes internacionales, lo mismo que instituciones hondureñas de la sociedad civil.

Eso ha contribuido a que Honduras no cuente con un sistema electoral creíble, sin partidismos, capaz de sostener el peso de la democracia en momentos críticos, en vez de resquebrajarse en cada elección durante el escrutinio.

4. Inversión de 150 millones de dólares

Para el proceso de las elecciones primarias e internas de marzo y las generales de noviembre se aportaron 4.000 millones de lempiras (alrededor de 150 millones de dólares), que el Parlamento tardó en liberar, y que suponían la adquisición de equipos modernos de transmisión de resultados creíbles y la contratación de una empresa experta para que el escrutinio se conociera el mismo día de las votaciones. Esa empresa ha sido también foco de las críticas.

5. Sin fecha probable para conocer los resultados

Después de las elecciones generales, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de las elecciones, pero a raíz de los sucesivos parones en el escrutinio, que para algunos analistas obedece a algo más que fallas técnicas, nadie sabe cuándo los hondureños conocerán al presidente electo y otras autoridades por las que votaron.