Detenido el exsubsecretario del Gobierno de Boric acusado de violación

Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior de Chile acusado de presunta violación, fue detenido este jueves en su vivienda en la ciudad costera de Viña del Mar en medio de gran expectación.



Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ingresaron a la vivienda a primera hora de la mañana y trasladaron al exsubsecretario hasta un auto en dirección a los juzgados en Santiago.



Monsalve, hasta hace unas semanas una de las figuras mejor evaluadas del Gobierno del presidente Gabriel Boric, dejó su cargo el 17 de octubre después de que una de sus asesoras lo denunciara por supuesta violación.

Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el 22 de septiembre pasado en un restaurante de hotel del centro de Santiago, en donde Monsalve y una antigua asesora cenaron y bebieron alcohol.



El exsubsecretario, que ese día iba sin escolta, pese a ser el encargado de la lucha contra el crimen organizado en el país, también está siendo investigado por una eventual infracción a la Ley de Inteligencia, ya que ordenó a agentes de la PDI la revisión de las cámaras de seguridad del hotel días antes de que se presentara la denuncia.



"Lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten", dijo Monsalve el pasado 1 de noviembre en sus primeras declaraciones a la prensa tras el estallido del caso.

Denuncia causó terremoto político en gobierno de Boric

La denuncia provocó un terremoto político en el Gobierno y tanto Boric como su ministra del Interior, Carolina Tohá, recibieron infinidad de críticas por la gestión de un asunto tan extremadamente sensible para la izquierda como es el de la violencia machista, por no haber cesado a Monsalve tras enterarse de los hechos y por haber esperado dos días para hacerlo.



La detención tiene lugar horas después de que el padre de la denunciante expresara en una entrevista exclusiva en el canal CHV Noticias su inquietud por la dilación en la imputación formal del exsubsecretario.



"Confío en el fiscal Armendáriz y en las personas de la Fiscalía que nos han entregado apoyo. Pero sí tengo algunos miedos… Estamos frente a una persona muy poderosa“, dijo el padre, que no desveló su identidad.

EFE