Kast es nuevo presidente de Chile: ¿cómo deberá afrontar la inseguridad, política exterior y migración irregular?

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano de Chile, fue elegido nuevo presidente de Chile y sucederá a Gabriel Boric en el cargo, tras un balotaje electoral en donde venció a Jeannette Jara, quien reconoció la derrota y saludó al ultraderechista tras las elecciones.

Kast ganó las elecciones con un 58,1 % por un amplio margen de más de 16 puntos a Jeannette Jara y acudió a La Moneda para reunirse con Gabriel Boric, para empezar su transición entre ambos gobiernos que culminará el 11 de marzo.

En su primer discurso tras la victoria en el balotaje electoral, Kast recalcó que los "hitos" en su administración serán la seguridad, la migración irregular y el progreso económico —principales demandas de la ciudadanía y puntos clave en los que enfocó su campaña—.



¿Cuáles serán los retos?

Carlos Escaffi, analista en temas internacionales y docente de la PUCP, señaló que la seguridad, la migración irregular y la reactivación económica son desafíos claves para la próxima gestión de José Antonio Kast, "enfocado en las prioridades y las necesidades del ciudadano".

Además, sostuvo que con Kast, el cambio de la política exterior va a ser mínima porque históricamente Chile "es muy cauto" en las relaciones bilaterales el resto de países.

Situación migratoria irregular

Escaffi declaró a RPP que la situación migratoria irregular "es la segunda prioridad que tienen los chilenos" porque "la capacidad migratoria en Chile se agotó".

"De 19 millones tenemos el 10% de población extranjera. De ese grupo, más de 350 000 que no se saben dónde están y eso sumarlo a la presencia de mafias internacionales. Lo que va a hacer Kast es mantener la política exterior, pero va a ser otra cosa el cómo lo implementará (sus medidas contra los migrantes irregular)", declaró en Ampliación de Noticias.

Respecto a la situación fronteriza, Escaffi mencionó que el equipo técnico de Kast ha realizado acercamiento con Cancillería a través de un comité binacional

"Lo esencial ahí va a ser finalmente es cómo actúa este Comité Binacional ya implementado, ya en funciones que tienen ambos gobiernos. Y lo segundo es la participación de Naciones Unidas a través de ACNUR que ha sido bastante silente a propósito de la situación que viene ocurriendo en la frontera y que no es de ahora, sino ya tiene cerca de más de un año y medio", sostuvo en RPP.

Asimismo, aseguró que deberá primar la gobernabilidad y paz social luego de que no se haya conseguido ninguna mayoría tanto en el senado como en la cámara de diputados.

"La complicación la veo gradual, es decir a los cuatro meses. Van a ir particularmente por cápsulas, como el tema de la reforma laboral. Y eso de alguna forma va a impactar en lo que significa la reactivación económica que pretende el presidente", mencionó en RPP.

Por otro lado, el exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea Franco, dijo en RPP que el anuncio del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, de expulsar a migrantes irregulares, podría generar tensiones con Perú, pero hay maneras de evitarlo.

"El señor presidente electo de Chile deberá calcular exactamente qué es y hasta qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede hacer, porque de los casi 300 000 peruanos que están residiendo en Chile, la gran mayoría son residentes en situación migratoria regular", declaró en La Rotativa del Aire.