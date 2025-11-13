Conmoción en Corte de Arica: trabajador atacó a otro empleado y fue abatido por gendarmes y carabineros

Un violento incidente causó conmoción la mañana de este jueves en las instalaciones de la Corte de Apelaciones de Arica, en el norte de Chile, cuando un trabajador atacó con un cuchillo e hirió de gravedad a otro empleado de la institución, desencadenándose luego un tiroteo que terminó con la muerte del agresor a manos de agentes de Cariberos y Gendarmería.

De acuerdo con información brindad por el alcalde de Arica, Orlando Vargas, el agresor, identificado como Juan Verdejo Valle, era un trabajador del tribunal que se había ausentado de su centro de labores durante los últimos 15 días sin justificación ni licencia médica, por lo que fue citado para que explicara las razones de sus faltas.

La secuencia de los hechos se desató en medio de la conversación con el administrador, Raúl Marchant Lira, quien le explicó la gravedad de su ausencia. Aparentemente, esta situación provocó una "descompensación" en el trabajador, según el relato del alcalde, quien se refirió a la existencia de “un problema psicológico” en el atacante.

En ese instante, el agresor se abalanzó sobre el administrador con un cuchillo, provocándole varias heridas. De acuerdo a la autoridad municipal, Verdejo Valle obtuvo el arma blanca dentro de la misma Corte y no lo ingresó al edificio.

Tras el ataque, Marchant Lira fue trasladado al Hospital Regional de Arica. Si bien inicialmente ingresó en riesgo vital, reportes posteriores señalaron que el funcionario se encuentra en estado grave, pero fuera de peligro mortal, y recibe las atenciones médicas.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó que el administrador herido permanece “en estado grave”, aunque estable.

La reacción de uniformados y la muerte del agresor

Luego de concretar el ataque, Juan Verdejo alcanzó a huir al interior de la sede judicial, específicamente hacia el segundo nivel, pues al ser trabajador del lugar conocía las instalaciones y accedió sin inconvenientes.

Inicialmente, carabineros y gendarmes le dispararon al agresor en las piernas en el acceso a las dependencias, con la finalidad de reducirlo debido a su resistencia a soltar el arma.

Sin embargo, esta acción no fue suficiente, según información a los que tuvo acceso el diario La Tercera de Chile. Ya en el segundo nivel, el hombre enajenado se abalanzó sobre dos funcionarios de Gendarmería, quienes, en su defensa, hicieron uso de su arma de servicio y dispararon en contra de Verdejo en al menos ocho oportunidades, causándole la muerte en el lugar.

El fiscal regional, Mario Carrera, confirmó que “una persona fue abatida por personal de Carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte”.

Desde el Ministerio Público, la fiscal de turno, Paulina Brito, encomendó la totalidad de la investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). El operativo congregó a múltiples instituciones, llegando al lugar además de Carabineros y Gendarmería, la PDI y Fiscalía ECOH.

En cuanto a la acción de los uniformados, el parte policial añade que los funcionarios de Carabineros quedaron en calidad de testigos. Se les tomó declaración y se requisó su armamento de servicio con la finalidad de ser periciado por la PDI.

