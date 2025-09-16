Últimas Noticias
Fiscalía chilena reporta detención de cinco peruanos, dos de ellos policías, por intentar ingresar drogas en Arica

La fiscalía y la PDI de Chile exhibieron la carga de droga incautada en sus redes sociales.
La fiscalía y la PDI de Chile exhibieron la carga de droga incautada en sus redes sociales. | Fuente: Fiscalía Arica-Parinacota
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Fiscalía de Arica desarticularon una operación de tráfico de drogas en el complejo fronterizo Chacalluta, donde se incautaron 11,6 kilos de ketamina. En redes sociales indicaron que dos de los detenidos son efectivos de la Policía Nacional de Perú.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía de Arica y Parinacota, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), informó este martes que detuvo a cinco ciudadanos peruanos, entre ellos dos miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), por intentar ingresar 11,6 kilos de ketamina a Chile a través del complejo fronterizo Chacalluta, en Arica. 

De acuerdo a medios del país vecino, el operativo de este martes fue el resultado de meses de investigación y permitió desmantelar una red que utilizaría vehículos acondicionados para transportar la droga, la cual estaría destinada a bandas criminales como “Los Gallegos” o “El Tren de Aragua”.

La detención se concretó tras un seguimiento realizado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que investigaba movimientos sospechosos de vehículos provenientes de Perú.

“Se pudo observar el ingreso de dos vehículos que se habían perfilado previamente dentro de un marco de investigación de posibles transportes vehiculares que ingresaban remesas de droga al interior del territorio”, señaló el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti Yáñez, según cita el medio chileno El Mostrador.

“Los dos vehículos estaban vinculados entre sí, lo cual pudo verificarse con las primeras indagatorias”, agregó el fiscal.

Durante la fiscalización, se encontraron 11,6 kilos de ketamina ocultos en “caletas” dentro de los automóviles. Además, se incautaron tres teléfonos, dos vehículos y 500 dólares estadounidenses.  La droga, según la Fiscalía, es de interés debido a su comercialización por organizaciones criminales transnacionales.

Los dos policías peruanos estarían en actividad

Entre los detenidos se encuentran Rusbel Alvaro Chipana Tito y Fredy Benigno Vengoa Ccoa, ambos efectivos de la PNP. El Mostrador señala que este último enfrenta un proceso judicial en Tacna por cohecho pasivo, tras un incidente en 2021 donde, junto a otro policía, habría extorsionado a un conductor en estado de ebriedad, sustrayendo 2 mil soles tras exigir un soborno de 4 mil soles.

El mismo medio indica que fuentes de la PNP confirmaron que los dos policías detenidos son agentes activos de la institución y que se estaba a la espera un comunicado oficial de la entidad peruana. 

La identidad de los otros tres ciudadanos peruanos detenidos aún no ha sido revelada, pero se indicó que los cinco imputados serán presentados mañana, miércoles 17, ante el Juzgado de Garantía de Arica para su control de detención y formalización.

Este caso se suma a incidentes recientes en la frontera chilena. A fines de agosto, en Hito Cajón, Región de Tarapacá, cinco policías bolivianos fueron detenidos con 500 kilos de marihuana, 70 kilos de pasta básica de cocaína, armamento y municiones. Otro evento similar ocurrió el 24 de agosto, cuando se capturó a otros cinco efectivos bolivianos con 600 kilos de droga y armas de guerra en San Pedro de Atacama. 

La ketamina, sustancia incautada en Arica, es una droga sintética utilizada tanto en contextos médicos como recreativos, pero su distribución ilícita está asociada a redes criminales que operan en la región. 

