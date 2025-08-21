Últimas Noticias
Ataque a helicóptero de la Policía colombiana deja ocho muertos y ocho heridos

HELICOPTERO CALI
Un helicóptero de la Policía colombiana fue atacado este jueves, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste) | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Fuentes de la Policía colombiana detallaron a EFE que después del ataque el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.

Un helicóptero de la Policía colombiana fue atacado este jueves, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), un hecho que deja al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.

"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi", manifestó en X el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Información

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en X que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba "seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca".

Sin embargo, fuentes de la Policía detallaron a EFE que después del ataque el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.

"(El helicóptero) fue atacado no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia", señaló la fuente, que no dio más detalles sobre lo ocurrido porque el ataque fue perpetrado en una zona rural de difícil acceso.

Petro achacó el ataque "al llamado frente 36 del EMC", sigla del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC.

Frente a lo sucedido, el gobernador Rendón manifestó que fue activada "la red hospitalaria" para atender a los heridos.

Igualmente recordó que en Amalfi operan el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo. 

