Luis Rubiales, expresidente de la federación de fútbol de España, fue detenido tras aterrizar en Madrid

La Guardia Civil ha detenido al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, nada más aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de República Dominicana, han informado a la agencia de noticias EFE fuentes próximas al caso .



Las fuentes han añadido que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han practicado la detención nada más aterrizar en la terminal 1 del aeropuerto, donde le esperaba una furgoneta del cuerpo en la que ha sido trasladado.



El objeto de la detención es leerle sus derechos, interrogarlo e intervenir sus dispositivos móviles, de acuerdo con las mismas fuentes.

Rubiales habría contrató constructora a cambio de pagos a un amigo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la Federación Española de Fútbol, durante la época de Luis Rubiales como presidente, habría contratado a la constructora Gruconsa para las obras de la RFEF "a cambio" de que esta realizase "pagos" a una sociedad administrada por su "amigo" Francisco Javier Martín, conocido como 'Nene'.



Según un oficio que obra en el sumario de la causa en la que ambos están investigados por presuntos contratos irregulares en la RFEF durante cinco años, Rubiales y Martín "pretenderían continuar recibiendo beneficios aparentemente no justificados en la actualidad, de los nuevos proyectos conseguidos por Gruconsa, que se encuentren vinculados directa o indirectamente a la RFEF", y cita un proyecto de esta constructora en Arabia Saudí.



Esta empresa fue la elegida para realizar las obras de remodelación del estadio de La Cartuja, en Sevilla, para albergar partidos de la Eurocopa 2020 y las finales de Copa del Rey desde ese año a 2024; unos contratos que también son objeto de esta investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid).



La UCO calcula que entre 2019 y 2023 Gruconsa facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.



En uno de los oficios que obran en la causa, al que ha tenido acceso EFE, cree que los beneficios que perseguirían tanto Rubiales como el exfutbolista 'Nene' irían a parar a la sociedad Dismatec, que participa del capital social de Explotaciones Hoteleras Nazaríes junto con Rubiales y Francisco Javier Martín.



Han observado que las contrataciones de obras a esta constructora "se dispararon" en 2021, no sólo directamente desde la RFEF, sino también desde la sociedad pública del Estadio Cartuja de Sevilla, y que los pagos de Gruconsa a Dismatec alcanzaron ese año el doble que el anterior. Entre 2019 y 2023, creen que esta última ingresó más de medio millón de euros.



Además, según el informe, Gruconsa habría introducido partidas para pagar a terceros en las facturas que emitía a la RFEF.



Los agentes también han detectado que, tras su dimisión como presidente de la RFEF por el escándalo del beso no consentido que le dio a la jugadora Jenni Hermoso, Rubiales estaría accediendo a través de una empresa al entramado societario creado por su amigo y su mujer para realizar inversiones inmobiliarias dedicadas a la explotación turística en España y República Dominicana.