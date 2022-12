La población en Nueva York deberá usar las mascarillas nuevamente | Fuente: AFP Archivo

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York emitió este viernes una recomendación para volver a usar las mascarilla en lugares públicos, tanto internos como al aire libre cuando se acumula un gran número de personas, en momentos en que los casos de la covid-19 y otras enfermedades de esta temporada invernal "están experimentando picos simultáneos inusualmente altos".

También exhortó a los neoyorquinos a tomar otras precauciones como vacunarse contra la covid y la gripe, someterse a test virales, lavarse las manos y quedarse en casa si está enfermo y destacó en un comunicado que es "especialmente importante" para las personas que vayan a reunirse en esta temporada festiva.

Hay un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 para quienes tengan el virus sincitial respiratorio (VSR), o gripe, así como las personas mayores de 65 años y las inmunocomprometidas.

De acuerdo con la agencia sanitaria, los casos de coronavirus y la gripe están aumentando a nivel nacional y en esta ciudad así como las hospitalizaciones.

“La temporada navideña consiste en estar juntos y hay una manera de hacerlo de manera segura, incluso cuando los virus respiratorios en nuestra ciudad son inusualmente altos”, indicó el comisionado de Salud de la ciudad, Ashwin Vasan.

Vasan sostuvo que esa protección debe incluir las vacunas y refuerzos, así como "protecciones de sentido común" como usar la máscara "de alta calidad" en interiores o entre multitudes y quedarse en casa si no se sienten bien.

El estado de Nueva York anunció el pasado febrero que eliminaba el uso de mascarilla para interiores aunque lo mantuvo en algunos sitios como hogares de ancianos y en septiembre le tocó el turno al transporte público pero continúa vigente en hospitales y clínicas públicas.

Francia podría replicar la medida

El ministro francés de Sanidad, François Braun, advirtió que no le temblará la mano si tiene que volver a imponer el uso de la mascarilla por el repunte de casos de covid-19, pero aseguró que prefiere no recurrir a la coerción y pidió a sus compatriotas vacunarse.



"Si continúan aumentando los contagios, mi mano no temblará si hay que decidir la obligación de la mascarilla", dijo en una entrevista en el canal televisivo BFM.



Las decisiones del Gobierno, en cualquier caso, dependerán de la evolución de la situación en Francia, que afronta la amenaza de una triple epidemia grave de gripe, bronquiolitis (que afecta sobre todo a los menores de 2 años) y una nueva ola de COVID-19.



Braun especificó que no es "favorable" a las imposiciones y que confía en que los franceses pongan voluntariamente las medidas necesarias para proteger a los más vulnerables y la capacidad del sistema sanitario.

(Con información de Europa Press)