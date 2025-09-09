¿Cuál es la situación de los migrantes peruanos en Estados Unidos tras medidas de Donald Trump?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los millones de migrantes en Estados Unidos enfrentan cada vez más dificultades frente a las políticas antimigratorias de la Administración de Donald Trump. Debido a esta situación, la periodista y empresaria Heidi Castrillón, quien reside en New Jersey hace 25 años, reveló que existe gran incertidumbre en la comunidad peruana ubicada en esta ciudad, frente a la posibilidad de ser detenidos durante las redadas del ICE.

"Eso es lamentablemente inevitable de encontrarse, y, sobre todo, bueno, como le digo, sí hay un sentir, hay un gran porcentaje de la población, no solo peruana, pero hispana, donde siente que esto es un tema de discriminación por el procedimiento", manifestó en diálogo con RPP.

Según Castrillón, el consulado peruano en Nueva York viene brindando información a los compatriotas sobre cómo regularizar su situación.

"Como toda área diplomática tiene sus límites y también las autoridades americanas tienen una línea. Sin embargo, creo yo que los consulados están haciendo un trabajo muy bueno en dar información, a donde ir, a donde requerir recursos", manifestó.

Sobre trámites de la visa

Manifestó que el gobierno republicano no ha limitado los accesos legales a una visa; pero remarcó que buscan que se cumplan a cabalidad con los plazos.

"Todos los accesos para entrar a los Estados Unidos siguen en pie, la visa de trabajo, la visa de estudiante, la visa de turista. Lo que no quiere esta administración es que se incumplan. Si te dieron 30 días, no te quedes 31 días".

Castrillón sostuvo que otro proyecto que afecta a los migrantes es el impuesto a las remesas que se envían desde EE. UU. a sus países de origen.

"Comparado con otros países, el impacto no es tan fuerte, pero definitivamente se sienten las remesas, no solo las remesas, sino también los negocios se ven afectados, la economía, la gente ha decidido gastar menos, invertir en todos los sectores. Definitivamente, ha impactado", apuntó.