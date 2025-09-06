Últimas Noticias
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
Estados Unidos: cientos de manifestantes se movilizan en Washington contra el gobierno de Donald Trump

La protesta fue convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.
La protesta fue convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Manifestantes rechazan la detención de migrantes por parte de la Guardia Nacional, que fue desplegada por Donald Trump en su campaña para “desterrar los delitos”.

Cientos de residentes de Washington, la capital de Estados Unidos, salieron a las calles este sábado para protestar por el acoso y la detención de migrantes en la ciudad por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales desplegadas en la urbe por orden del presidente Donald Trump.

La protesta, convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, fue motivada por la presencia de tropas federales en la ciudad que -a dirección del Gobierno republicano- han "acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar", según indicó la convocatoria.

"Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias", recalcó el escrito.

Trump y su argumento para movilizar a la Guardia Nacional en Washington

Hace tres semanas, el presidente Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó unos ochocientos efectivos de la Guardia Nacional, al citar una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario republicano insiste en que su "campaña para desterrar los delitos" se debe a la "ola de crímenes" que, asegura, afecta a la ciudad, donde se han realizado más de seiscientos arrestos, entre ellos detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

Las autoridades locales, que han demandado a la Administración Trump, dicen en cambio que los crímenes violentos han disminuido un 26 % en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Aproximadamente ocho de cada diez residentes en Washington se oponen a la toma federal de la Policía de D.C. y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta del diario The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia. 

