Cuerpo de adolescente desaparecida hace más de un año fue hallado en el Tesla del cantante D4vd: lo que se sabe del caso

El cuerpo en avanzado estado de descomposición de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida hace más de un año en la ciudad californiana de Lake Elsinore, fue descubierto el último 8 de septiembre en el maletero delantero de un Tesla 2023 registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

El vehículo, con matrícula de Texas, había sido abandonado en una calle de Hollywood Hills y remolcado días antes por infracciones de estacionamiento, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La policía estima que la menor falleció varias semanas antes del hallazgo, un día después de su cumpleaños número 15, y el caso se investiga como homicidio con causa de muerte aún indeterminada.

D4vd, de 20 años, ha cooperado con las autoridades desde el inicio, aunque no se le considera persona de interés en este momento.

El hallazgo del cuerpo

El Tesla permaneció estacionado en Bluebird Avenue, cerca de la casa alquilada por D4vd en Hollywood Hills, durante semanas, lo que generó quejas de los residentes.

"No estoy seguro exactamente de cuándo comenzaron las quejas sobre el estacionamiento del Tesla, pero fue más cerca de principios de agosto", dijo el capitán Scot Williams, de la División de Robos y Homicidios del LAPD, quien supervisa la investigación, según reportó Los Angeles Times.

El 27 de agosto, un agente de control de estacionamiento marcó el vehículo, y el 3 de septiembre se emitió una multa por violar la ordenanza de estacionamiento de 72 horas. Dos días después, el 5 de septiembre, el auto fue incautado y remolcado a un depósito en Hollywood.

En la madrugada del 8 de septiembre, un trabajador de la grúa detectó un olor fétido proveniente del maletero y alertó a los detectives del LAPD. Un detective obtuvo una orden de registro y, al abrirlo, encontró una bolsa negra con restos humanos que pesaban 32 kilos, según el médico forense del condado de Los Ángeles.

"La difunta fue encontrada en estado de descomposición grave dentro de un vehículo. Parece haber permanecido muerta dentro del vehículo durante un largo periodo antes de ser encontrada", indica un comunicado de la Oficina del Médico Forense del condado.

Debido al avanzado estado de descomposición, los forenses estiman que Celeste estuvo muerta por varias semanas, posiblemente desde julio o antes, aunque la hora exacta de la muerte no ha sido determinada.

Los detectives del LAPD han rastreado los últimos movimientos de Celeste, revisando fotos publicadas en línea y posibles vínculos con D4vd, según dos fuentes policiales que hablaron bajo condición de anonimato con el Los Angeles Times.

¿Quién era Celeste Rivas Hernández?

Celeste Rivas Hernández, originaria de Lake Elsinore en el Inland Empire, a unos 122 kilómetros al sureste de Hollywood, era una estudiante de séptimo grado en la Lakeland Village School. Su familia denunció su desaparición al menos tres veces en 2024, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

La primera denuncia se registró el 14 de febrero de 2024, cuando tenía 13 años, en el Día de San Valentín. Y otra en marzo de 2024, cuando fue vista por el dueño de una tienda cercana a su casa, quien dio aviso a sus familiares.

La última denuncia formal ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando tenía 14 años, y desde entonces no se tuvo rastro de ella hasta el hallazgo en el Tesla.

El médico forense identificó los restos mediante radiografías dentales y un tatuaje en el dedo índice derecho que decía "Shhh...", coincidente con fotos de Celeste.

Vestía un top sin mangas, calzas negras, un pendiente de metal y una pulsera de cadena amarilla al momento del descubrimiento.

Residentes de Lake Elsinore recordaban haberla visto en la zona después de su primera desaparición, y algunos creían que se había fugado.

"Era estudiosa, trabajadora e inteligente", describió Rubi Alonso, residente y amiga de la familia, a Los Angeles Times.

Investigación en curso y conexión con D4vd

No se ha establecido una conexión oficial entre la menor y el cantante, pero el caso se investiga como homicidio, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

"Sabemos con seguridad que Celeste Rivas Hernández murió y alguien colocó su cuerpo en el área del maletero delantero del Tesla de David Burke", afirmó el capitán Scot Williams a People.

El último 18 de septiembre, los detectives ejecutaron una orden de registro en la casa alquilada por D4vd en Doheny Drive, al norte de Sunset Boulevard, recuperando artículos electrónicos y computadoras, según fuentes policiales citadas por ABC7 Los Ángeles.

El propietario del inmueble, Malden Trifunovic, confirmó que el alquiler estaba a nombre del representante de D4vd, John Marshall, y que el contrato se rescindió a principios de septiembre.

"Nunca conocí ni hablé con Dave; ni siquiera sabía que vivía allí", dijo Trifunovic a Los Angeles Times.

D4vd se mudó de la casa poco después del descubrimiento. "No está claro si existe alguna culpabilidad penal más allá de la ocultación de su cuerpo", indicó el LAPD en un comunicado, ya que la causa de muerte sigue pendiente de autopsia.

Fuentes indican que D4vd ha contratado un abogado, pero un representante anónimo confirmó a NBC que "el cantante ha estado cooperando con las autoridades desde que se encontró el cuerpo".

Se suspenden conciertos de D4vd

David Anthony Burke, conocido como D4vd, es un cantante de 20 años originario de Houston, Texas, que se viralizó en TikTok en 2022 con "Romantic Homicide", alcanzando el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.

Firmó con Darkroom e Interscope Records, lanzando EPs como "Petals to Thorns" y "The Lost Petals" en 2023, y su álbum debut "Withered" en abril de 2025, que llegó al puesto 13 en Billboard 200 con más de 521 millones de reproducciones en Spotify.

Ha colaborado con artistas como Kali Uchis, Hyunjin de Stray Kids, Laufey y 21 Savage, y creó un himno para el videojuego Fortnite.

D4vd promocionaba "Withered", un álbum con temas de muerte y recuerdo, en su gira mundial iniciada en agosto de 2025.

Actuaciones en Boston, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago e Indianápolis se realizaron sin incidentes, pero tras el descubrimiento del cuerpo, varias fechas se cancelaron. La actuación en San Francisco el 27 de septiembre y en Los Ángeles el 28 de septiembre fueron eliminadas de Ticketmaster y los sitios de los recintos, según reportó CNN.

Al menos nueve paradas europeas, incluyendo la primera en Noruega el 1 de octubre, también se cancelaron, aunque algunas en Suecia, Francia, Polonia y Australia permanecían disponibles hasta el 27 de septiembre.