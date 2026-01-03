Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro ha sido capturado tras ataque en Venezuela

El mandatario estadounidense indicó que Nicolás Maduro fue retirado de Venezuela junto con su esposa, Cilia Flores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela, luego de los bombardeos registrados en Caracas.

Así lo anunció mediante un pronunciamiento en su red social Truth, donde confirmó los ataques y dijo que Maduro fue capturado y sacado del país en un avión junto a su esposa, Cilia Flores.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, indicó.

El mandatario estadounidense señaló también que los bombardeos en Venezuela se realizaron “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”.

Asimismo, adelantó que ofrecerá más detalles sobre los pormenores de este ataque en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, a las 11 de la mañana (hora estadounidense).

Bombardeos en Caracas

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

Mediante un comunicado, el régimen informó que Nicolás Maduro firmó y ordenó la "implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", ello con el objetivo de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicadas y pasar de inmediato a la lucha armada".

El decreto también dispone el despliegue militar y policial ante lo que consideran "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza".

Postura del régimen Chavista

El anuncio de Trump ocurrió minutos después de que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunciara los bombardeos estadounidenses, sobre los cuales dijo que están en búsqueda de posibles heridos o muertos.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un video compartido en Instagram.

El funcionario del régimen de Maduro señaló que los misiles y cohetes estadounidenses fueron lanzados desde el aire por helicópteros.