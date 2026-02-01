Construye tus sueños con un préstamo de S/ 200 mil a una tasa desde 1% mensual

Accede a capital para construir o mejorar tu vivienda con un préstamo de S/ 200 mil y tasas desde 1% mensual. Una alternativa flexible para avanzar con tu proyecto sin frenar tus planes.

¿Estás a punto de levantar un nuevo piso, terminar esa ampliación pendiente o darle forma, por fin, a la casa que vienes imaginando desde hace años? Para muchas personas, el verdadero obstáculo no es la idea ni las ganas, sino encontrar un financiamiento que se adapte a su realidad y no complique el camino.

En ese escenario, acceder a capital oportuno puede marcar la diferencia entre postergar un proyecto o hacerlo avanzar. Hoy existen alternativas pensadas para quienes necesitan invertir en materiales de construcción, herramientas de trabajo o mano de obra, sin procesos largos ni requisitos excluyentes. Una de ellas es Prestamype, fintech peruana que ofrece préstamos para construcción con condiciones flexibles y competitivas, orientadas a acompañar proyectos reales.

¿Qué es el préstamo para construcción de Prestamype?

El préstamo para construcción de Prestamype es un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a capital con el objetivo de construir, terminar o remodelar su vivienda. Este financiamiento permite cubrir gastos como la compra de materiales de construcción, adquisición de herramientas de trabajo o la contratación de mano de obra especializada.

Este tipo de préstamo se caracteriza por ofrecer montos elevados y tasas competitivas, junto con una evaluación de riesgo flexible. Prestamype puede otorgar este financiamiento incluso a personas que se encuentran reportadas en Infocorp o que no cuentan con historial crediticio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Beneficios del préstamo para construcción

Acceder a un préstamo para construcción implica confiar en una entidad con trayectoria, respaldo y procesos claros. Prestamype es una empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019) y cuenta con una sólida experiencia en el mercado financiero peruano, lo que la posiciona como una alternativa confiable para quienes buscan financiamiento seguro.

Entre los principales beneficios del préstamo para construcción se encuentran:

Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual: desde 1.05%.

desde 1.05%. Plazos de pago: desde 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible: no descarta por estar en Infocorp o no contar con historial crediticio.

no descarta por estar en Infocorp o no contar con historial crediticio. Desembolso rápido: en promedio, 15 días.

en promedio, 15 días. Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype pertenece a P2P Finance Consulting SAC y cuenta con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a este préstamo, el interesado debe contar con un inmueble que funcione como garantía. Este puede ser una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial, y debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Además, el inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco, y encontrarse libre de problemas legales, multas, gravámenes o afectaciones en la municipalidad o en los Registros Públicos.

Da el siguiente paso y solicita tu préstamo

¿Listo para empezar tu proyecto? Solicita tu préstamo para construcción con Prestamype. Ingresa aquí y da el siguiente paso.