Universitario vs Cusco FC en vivo: partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes tendrá una prueba de fuego cuando visite a Cusco FC en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro crema debutó en este certamen con un triunfo ante ADT en el estadio Monumental.

Cusco FC, en tanto, debe mejorar su juego dado que llega tras perder contra Alianza Atlético en Sullana.

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 27 de setiembre cuando la 'U' ganó 3-2 en el estadio Monumental. En esa jornada el delantero Alex Valera anotó un doblete.

Cusco FC vs Universitario: Altas y bajas para la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Universitario tendrá como baja segura a Edison Flores, mientras que Andy Polo será esperado hasta el último momento.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m..

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m..

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 8:00 p.m..

En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cusco FC vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Cusco FC vs Universitario en vivo por TV?

El partido de Cusco ante Universitario será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs Universitario: Alineaciones posibles



Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez; Iván Colman, Lucas Colito, Nicolás Silva; Facundo Callejo.

Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cusco FC vs Universitario: ¿Quién es favorito según las casas de apuestas?