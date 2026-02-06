¿Y Zambrano? Alianza Lima oficializó que Sergio Peña y Miguel Trauco ya no continúan en el club

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció que los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco ya no pertenecen a su plantel en la antesala del segundo partido del cuadro blanquiazul en el Torneo Apertura 2026.

"Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", dice el breve comunicado de Alianza, que hace semanas separó a los mencionados futbolistas y a Carlos Zambrano tras ser acusados de abuso sexual por una ciudadana argentina de 22 años.

Recordemos que Peña, Trauco y Zambrano rechazaron de "forma categórica" cualquier imputación delictiva que se haya atribuido en el caso de abuso sexual. Sin embargo, la dirigencia blanquiazul y el entrenador Pablo Guede decidieron no contar más con ellos.

En lo futbolístico, Sergio Peña fue presentado este viernes como nuevo jugador de Sakaryaspor que milita en la Segunda División de Turquía.

Por su parte, Trauco aún no define su futuro y no se descarta que continúe en un club de la Liga1.

¿Carlos Zambrano?

La afición victoriana se pregunta cuál es la situación de Carlos Zambrano y cuando se confirmará su caso. El 'León' reapareció en redes sociales en un video realizando ejercicios en una trotadora en una casa cerca al mar.