Rusia se abre a negociar con EE.UU. nuevo tratado de desarme nuclear tras fin del START III, pero China se niega

Rusia se mostró este viernes dispuesta a negociar con Estados Unidos un nuevo tratado de desarme tras la expiración la pasada medianoche del START III, pero China, a la que Washington acusa de "acumulación masiva" de armas nucleares, se resiste por el momento.

"Ambas partes -Rusia y EE.UU.- son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó la propuesta rusa de prolongar por un año los límites contemplados por el tratado y abogó por negociar un documento "nuevo, mejorado y modernizado".

Rusia advierte del vacío nuclear

"Ayer expiró el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico y ha surgido un vacío (...), en principio, Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

Añadió que "Rusia prefiere el diálogo", que habrá que ver en qué medida Estados Unidos también está dispuesto a ello, y recordó el comunicado que emitió el Ministerio de Exteriores el miércoles y en el que Moscú se desvinculaba de las obligaciones contempladas por el tratado.

Peskov confirmó que ambas partes celebraron consultas al respecto el jueves en Abu Dabi, donde abordaron la posibilidad de prolongar los límites contemplados por tratado y confirmaron que "asumirán posturas responsables".

"Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal", dijo.

Axios informó la víspera que Moscú y Washington negociaron hasta el último momento una posible prolongación por seis meses de dichos límites, lo que daba esperanzas de salvar el START.

"En lugar de prorrogar el tratado 'New START', un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente, deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", replicó anoche Trump en un mensaje en su red social Truth Social.