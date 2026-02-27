No será en el Miguel Grau: Sporting Cristal definió el estadio para recibir a Carabobo por la Copa Libertadores

Nueva meta. Luego de superar a 2 de Mayo por penales, Sporting Cristal ya está en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que enfrentará a Carabobo.

En la previa, Sporting Cristal tuvo que definir el recinto en el que va a recibir a Carabobo. El Estadio Gallardo, al no contar con luz artificial, quedó descartado, al igual que el Estadio Nacional, ya que tiene una serie de conciertos programados.

El Monumental pasó como alternativa, pero finalmente en Cristal definieron que jugarán contra Carabobo en suelo peruano en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto de Alianza Lima.

Sporting Cristal cara a cara ante Carabobo

Ello se conoció con el último boletín de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la cual definió los días, horarios y estadios en la tercera etapa del campeonato.

La ida está programada para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado ubicado en la ciudad de Valencia. El cotejo será a las 5:00 p.m. horario peruano.

Por su parte, la vuelta entre Sporting Cristal y el equipo venezolano del Carabobo será el miércoles 11 del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva (La Victoria), a las 5:00 p.m. (hora peruana).

Se debe recalcar que el ganador de esta eliminatoria tendrá su cupo asegurado a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 en donde también están Universitario de Deportes y Cusco FC.

La palabra del DT de Sporting Cristal

Tras lo que fue la clasificación a la nueva instancia de la Copa Libertadores, el entrenador de Sporting Cristal destacó a su conjunto, aunque indicó que deben mejorar en la definición de cara al arco rival.

"Cuando hay escenarios positivos, la tendencia es positiva. El tema es cuando ocurre lo contrario. En este momento, el juego del equipo tiene una tendencia favorable, pero debemos cuidar mucho la efectividad con y sin balón. “La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol", sostuvo Paulo Autuori.