Donald Trump recibe el primer premio FIFA de la Paz antes del sorteo del Mundial 2026

Trump junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Kennedy Center de Washington.
Trump junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Kennedy Center de Washington. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SHAWN THEW
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que Donald Trump es "un merecido ganador" del premio, a lo que el mandatario republicano respondió que "es uno de los mayores honores".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria” para tratar de lograr la paz en zonas de conflicto como la Franja de Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania.

“Es un merecido ganador de este premio”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al sorteo del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Es uno de los mayores honores que he recibido en mi vida”, respondió Trump al recibir el galardón.  

En desarrollo... 

Donald Trump FIFA Gianni Infantino Mundial 2026

