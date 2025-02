Maurate sobre imposiciones arancelarias entre EE.UU. y China: "No podemos decirles cómo deben gobernar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniel Maurate, ministro de Trabajo, se pronunció este martes respecto a las recientes imposiciones arancelarias entre los gobiernos de Estados Unidos (EE.UU.) y China, y cómo esta situación podría repercutir en nuestro país.

Como se sabe, el mandatario estadounidense Donald Trump dispuso incrementar en 10 % los aranceles a los productos chinos que ingresen a su país. En respuesta a ello, Pekín anunció hoy que impondrá gravámenes del 10 al 15 % a ciertos productos de Estados Unidos, a partir del próximo 10 de febrero.

Al respecto, Maurate Romero destacó la inversión china en nuestro país, particularmente en el megapuerto de Chancay, y también sostuvo que "la dinámica comercial entre Perú y EE.UU. va a crecer este año". Sin embargo, resaltó que Perú no puede decirles a esos dos países "cómo deben gobernar" ni las estrategias que deben llevar a cabo para su "dinámica comercial".

"Nosotros como Perú, estamos felices de que todos los países quieran invertir en Perú. Que hayan venido los chinos y hayan invertido en Chancay, estamos muy contentos. Ahí hay casi 1300 millones de dólares de inversión, en la primera etapa; en total la inversión va a ser de más de 3 mil millones de dólares. Y también nos alegra mucho que EE.UU. venga a invertir en el Perú, ellos también tienen planes y proyectos de inversión”, sostuvo.

"De hecho que cada país tiene sus estrategias y mecanismos de cómo compite en el mercado. Lo que sí es que nosotros tenemos que respetar la decisión de todos los países, cada uno tiene su estrategia y se hace responsable de lo que decide. Nosotros como peruanos no podemos decirle ni a China ni a EE.UU. cómo deben gobernar y qué estrategias tienen para su dinámica comercial", aseveró.

"Respetamos las decisiones de los países soberanos de decidir qué financian"

En otro momento, Daniel Maurate se refirió a la decisión del Gobierno estadounidense de suspender "toda la asistencia exterior" que se brindaba a través del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Al respecto, el ministro de Trabajo dijo que Perú respeta "las decisiones de los países soberanos de decidir qué financian y qué no financian".

"Lo que yo puedo señalar es que todas las organizaciones no gubernamentales [y] gubernamentales tienen que tener un solo propósito, que es buscar el bienestar de las personas […] El Estado es una creación humana, la humanidad ha creado el Estado para dar bienestar a la gente. Entonces, todos los poderes del Estado […] y también los organismos no gubernamentales tienen que tener esa finalidad", indicó.

"De manera que, si algún país detecta que alguna institución no está cumpliendo con esa función y decide tomar una medida, nosotros respetamos. No está en nuestras manos, respetamos las decisiones de los países soberanos de decidir qué financian y qué no financian", sostuvo.

Además, respecto a la llegada de migrantes peruanos deportados desde EE.UU., Maurate indicó que el Gobierno está siguiendo estos casos y que se les brindará asistencia en materia laboral.

"Todos los peruanos que quieran regresar por su propia voluntad o por un tema legal, corresponde a los peruanos recibirlos y ayudarlos en todo lo que se pueda. De hecho, cada vez que viene alguien de afuera viene con competencias nuevas, probablemente venga con conocimientos de emprendimientos, habilidades blandas, duras, y nuestros servicios están a disposición", refirió.

"Hemos estado al tanto de todos los que vienen y estamos preparados con nuestro centro de empleo para ingresarlos a la bolsa de trabajo, muchos tienen certificados laborales, experiencia laboral y aquí hay empresas que están demandando trabajadores con competencias digitales, por ejemplo", finalizó.