Polémica en el fútbol colombiano: jugador agredió a árbitra tras ser expulsado [VIDEO]

Gran polémica ha generado en Colombia la agresión sufrida por la árbitra Vanessa Ceballos a manos del futbolista Javier Bolívar, del Real Alianza Aracataca, en pleno partido válido por el torneo de Primera C del vecino país.

Según reporta la prensa colombiana, se jugaba el minuto 66 del partido entre Real Alianza Aracataca y Deportivo Quique; cuando la réferi se acercó al borde de la cancha para mostrarle la tarjeta roja a Bolívar.

El futbolista encaró a la árbitra y, luego, le propinó un manotazo. La jueza, furibunda, arremetió contra el jugador y le dio una patada.

La jueza se iba a abalanzar contra el futbolista, pero fue detenida por integrantes del cuerpo técnico del Real Alianza Aracataca; mientras que un jugador del equipo rival empujó a Javier Bolívar hacia los vestuarios.

El cuestionable incidente fue transmitido en vivo y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde se condenó la reacción del futbolista.



La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

“En ningún momento existió agresión física”

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook (y replicado por el Real Alianza Aracataca), el futbolista Javier Bolívar negó haber agredido físicamente a la árbitra, aduciendo solo intentó “retirarle el pito de la boca”.

“Quiero dejar absolutamente claro que en ningún momento existió una agresión física hacia la árbitra. Sin embargo, comprendo que mi gesto resultó ofensivo y dio una imagen contraria a los valores del futbol y del respeto. Por ello, con humildad, le pido disculpas a ella, a su familia, a las mujeres y a todos quienes se sintieron afectados por lo sucedido”, publicó el jugador.

Al cierre de este informe, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la organización de la Primera C de Colombia respecto a eventuales sanciones contra el jugador o su club.

