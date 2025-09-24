Últimas Noticias
Estados Unidos: Al menos tres heridos en un tiroteo en centro de migrantes de Dallas

El tiroteo ocurrió poco después de las 7 de la mañana. (fotografía referencial).
El tiroteo ocurrió poco después de las 7 de la mañana. (fotografía referencial). | Fuente: Unsplash
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El director en funciones de ICE, Todd Lyons, confirmó que al menos tres personas fueron derivadas a hospitales locales.

Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo iniciado en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales, el tiroteo inició poco antes de las 7 de la mañana en el 8101 de la carretera North Stemmons Freeway.

En declaraciones a CNN, el director en funciones de ICE, Todd Lyons, confirmó que al menos tres personas fueron derivadas a hospitales locales con heridas de bala.

Fuentes de seguridad consultadas por la misma cadena indicaron que al menos dos de los heridos son migrantes.

Atacante murió tras dispararse

A través de su cuenta en X, la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, señaló que “hubo múltiples heridos y muertos”, pero no precisó una cantidad.

Asimismo, la funcionaria del Gobierno de Donald Trump dijo que el tirador falleció tras dispararse.

“Si bien no conocemos el motivo aún, sabemos que nuestro personal de ICE está enfrentando una violencia sin precedentes, que debe acabar”, añadió Noem en su pronunciamiento.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
