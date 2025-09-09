Últimas Noticias
Familia del magnate Rupert Murdoch resuelve la sucesión de su imperio mediático: los detalles del acuerdo multimillonario

Sede de News Corporation en Nueva York.
Sede de News Corporation en Nueva York. | Fuente: Maps
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La familia Murdoch pone fin a una intensa batalla legal por el control de Fox News y News Corp. Lachlan Murdoch, heredero elegido, consolidará su liderazgo en un acuerdo valuado en $3,300 millones, garantizando la línea conservadora del imperio mediático.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La familia del magnate Rupert Murdoch, fundador de un imperio mediático que incluye Fox News, The Wall Street Journal y News Corp, anunció este lunes la resolución de una prolongada batalla legal por la sucesión de sus empresas.

El acuerdo, valuado en $3,300 millones según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por The New York Times y The Washington Post, establece que Lachlan Murdoch, hijo mayor y heredero designado, mantendrá el control tras la muerte de su padre, preservando la inclinación conservadora de los medios.

El conflicto se originó en un fideicomiso familiar creado por Rupert Murdoch a finales de los años 90, tras su divorcio de su segunda esposa, Anna Mann. Este fideicomiso otorgaba control equitativo sobre las empresas a sus cuatro hijos mayores: Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch, James Murdoch y Lachlan Murdoch.

Sin embargo, Rupert y Lachlan (director ejecutivo de Fox Corp, empresa matriz de Fox News) intentaron modificar los términos del fideicomiso para consolidar el liderazgo de Lachlan, lo que desató una disputa con sus tres hermanos, quienes se opusieron al cambio.

Esta maniobra, conocida como 'Proyecto Armonía Familiar', buscaba evitar que los hermanos, políticamente más moderados, alteraran la dirección editorial de los medios.

Detalles del acuerdo multimillonario

El acuerdo alcanzado pone fin al litigio que se desarrollaba en un tribunal de Reno, Nevada. Según los términos, Prudence, Elisabeth y James Murdoch recibirán $1,100 millones cada uno por la venta de sus acciones en Fox Corp y News Corp, representando aproximadamente el 80 % del valor de mercado de dichas acciones al cierre del úlitimo, según The New York Times

En total, se venderán 14.2 millones de acciones de clase B de News Corp y 16.9 millones de acciones de clase B de Fox Corp, según una fuente anónima citada por The Washington Post.

Además, se creará un nuevo fideicomiso que incluirá a Lachlan y a las hijas menores de Rupert, Grace y Chloe, hijas de su tercera esposa, Wendi Deng.

Este fideicomiso, que controlará la mayoría de las acciones de Fox Corp y News Corp, estará vigente hasta 2050, asegurando el liderazgo de Lachlan.

“La junta directiva de News Corp da la bienvenida a estos acontecimientos y cree que el liderazgo, la visión y la gestión del presidente de la compañía, Lachlan Murdoch, seguirán siendo importantes para guiar la estrategia y el éxito de la compañía”, afirmó News Corp en un comunicado.

El legado de Rupert Murdoch

Rupert Murdoch, de 94 años, transformó un periódico australiano en un conglomerado global que incluye Fox News, The New York Post y The Times.

Su objetivo, según The New York Times, era preservar “el protector de la voz conservadora en el mundo de habla inglesa” bajo el liderazgo de Lachlan, quien comparte su visión ideológica.

El acuerdo alcanzado no implica cambios inmediatos, ya que Lachlan ha dirigido las operaciones desde la retirada de su padre en 2023, pero disipa la incertidumbre sobre el futuro del imperio.

