Venezuela denuncia que ataque de Estados Unidos afectó el sistema eléctrico en Caracas

Según las autoridades, los bombardeos del pasado sábado afectaron las subestaciones Panamericana y la Escuela Militar, causando que algunas zonas de la ciudad quede sin energía eléctrica.

La empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) de Venezuela denunció este domingo que el ataque que Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado afectó el sistema eléctrico del país y afirmó que fue parte de una "maniobra" que derivó en el "secuestro" del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados y trasladados a Nueva York.



A través de un comunicado, compartido por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, la estatal venezolana indicó que el ataque "afectó gravemente" a las subestaciones Panamericana y la Escuela Militar, que alimentan de electricidad a varias partes de Caracas.



"Este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos", manifestó CORPOELEC.



Sin embargo, aseguró que se logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas y continúan las labores de restablecimiento del servicio en otras zonas de la capital.



"De conformidad con los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I, así como la Carta de las Naciones Unidas, esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales", subrayó CORPOELEC.

La captura de Maduro

Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos en zonas militares y urbanas y afectó el suministro eléctrico en varias zonas de la capital.



Maduro y su esposa comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU., confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.



Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.



Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.