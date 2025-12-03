Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono con Donald Trump "hace unos diez días"

La conversación entre los dos líderes se habría dado en la penúltima semana de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE.UU., y habría terminado con un ultimátum lanzado por Trump, de acuerdo a la prensa estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que, hace "unos diez días", conversó por teléfono de manera "cordial" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.



La conversación entre los dos líderes se habría dado en la penúltima semana de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE.UU., según reportó el pasado viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.



La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

Noticia en desarrollo...