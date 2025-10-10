Estados Unidos anuncia apoyo para el Gobierno de José Jerí "en las prioridades más urgentes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estados Unidos expresó este viernes su compromiso para trabajar con el presidente interino del Perú, José Jerí, en las "prioridades más urgentes" para el país. Así lo dio a conocer en un breve comunicado en redes sociales.

"Los Estados Unidos se comprometen a trabajar productivamente con el presidente José Enrique Jerí en las prioridades más urgentes. Reafirmamos nuestra asociación de casi 200 años y mantenemos nuestro compromiso de apoyar la estabilidad, la seguridad y a las instituciones democráticas del Perú, mientras el país se prepara para las elecciones de 2026", se lee en el mensaje publicado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) y que también fue compartido por la embajada estadounidense en Lima.

Este anuncio se da luego de la vacancia contra Dina Boluarte que se dio en la medianoche del viernes en un proceso aprobado por los congresistas de manera unánime.

Por su parte, El presidente José Jerí sostuvo hoy una reunión con representantes de los poderes del Estado, con el fin de ratificar los acuerdos asumidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad. Además, le dio plazo de 24 horas a los ministros

de Dina Boluarte para que emitan un informe sobre la situación y gestión de sus respectivos portafolios.

"Asumo un gobierno de reconciliación nacional"

José Jerí, en su primer mensaje como nuevo mandatario, enfatizó que trabajará para recuperar la unidad entre los peruanos durante el tiempo que dure su gestión.

“Es momento de pedir perdón por los errores que se hayan podido cometer, por los errores que hemos cometido. A todos los peruanos, las disculpas del caso y una promesa: la promesa de comenzar a construir y sentar las bases de un país que, desde la empatía, permita la reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases desde hoy”, manifestó.

Destacó que la inseguridad ciudadana constituye el principal desafío del país y llamó a tomar acciones inmediatas. “El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El principal enemigo está en las calles, en las bandas y organizaciones criminales", dijo.

Los Estados Unidos se comprometen a trabajar productivamente con el presidente José Enrique Jerí en las prioridades más urgentes.

