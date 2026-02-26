Kim dice que Corea del Norte podría "llevarse bien" con EE. UU., pero rechaza acercamiento con Seúl

Kim Jong-un sugirió que su país podría “llevarse bien” con Estados Unidos, pero declaró que Corea del Sur —aliado de seguridad de Washington— sigue siendo su enemigo “más hostil”, según informaron el jueves medios estatales.

Kim hizo estas declaraciones al cierre de un congreso del partido, instando a Washington a respetar el estatus de Pyongyang como potencia nuclear.

Sus palabras llegan en un contexto de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump busque algún tipo de encuentro con Kim al margen de una visita a China en abril.

Si Washington "respeta el estatus actual de nuestro país tal como está estipulado en la Constitución (…) y retira su política hostil (…) no hay razón para que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos", afirmó Kim, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Sin embargo, pareció cerrar la puerta a cualquier intento de estrechar lazos con Corea del Sur, al afirmar que "excluiría permanentemente" a Seúl como uno de los "compatriotas" de su nación.

Corea del Norte "no tiene absolutamente ningún asunto que tratar con Corea del Sur, su entidad más hostil", dijo Kim, calificando los recientes gestos conciliadores de Seúl como "engañosos".

Pyongyang modificó su Constitución en 2024 para definir por primera vez a Corea del Sur como un "Estado hostil".

Un "grandioso" desfile militar marcó el final del congreso del Partido de los Trabajadores, un evento que se celebra cada cinco años y que orienta los esfuerzos del Estado en ámbitos que van desde la política exterior hasta la planificación bélica.

En el pasado, Corea del Norte ha utilizado estos desfiles para exhibir sus armas más recientes, lo que ofrece una rara perspectiva sobre la capacidad de sus fuerzas armadas.

Acercamientos de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump intensificó sus gestos hacia Kim durante una gira por Asia en el 2025, afirmando que estaba "100 %" abierto a una reunión.

Trump incluso rompió con décadas de política estadounidense al reconocer que Corea del Norte era "en cierto modo una potencia nuclear".

Un encuentro entre Trump y Kim en abril representaría un avance significativo tras años de diplomacia estancada, después del colapso de su cumbre de 2019 en Hanói por desacuerdos sobre el alivio de sanciones y lo que Pyongyang estaría dispuesto a ceder de su arsenal nuclear a cambio.

Kim apareció junto al presidente chino Xi Jinping y al mandatario ruso Vladimir Putin en un gran desfile militar en Beijing en el 2025, una llamativa muestra de sus aliados poderosos y de su estatus elevado en la política global.

Pyongyang se ha acercado particularmente a Moscú, enviando miles de soldados para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Analistas señalan que Rusia está proporcionando a Corea del Norte tecnología militar, alimentos y suministros energéticos a cambio, lo que le permite eludir las duras sanciones internacionales.

"Con Moscú proporcionando ahora un salvavidas económico sustancial —neutralizando en la práctica el impacto de las sanciones de la ONU— Kim Jong Un ya no siente la misma urgencia de responder" a los gestos de diálogo de Washington, afirmó Seong-Hyon Lee, investigador visitante del Centro de Asia de la Universidad de Harvard, en declaraciones a AFP.