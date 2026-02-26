Yonhy Lescano dice que en el actual Congreso "ya no hay ni izquierda ni derecha": "Toman decisiones contra los intereses nacionales"

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Cooperación Popular, afirmó que existe un descuido por parte de las autoridades municipales, regionales y del propio Gobierno central en la prevención de daños debido a las lluvias e inundaciones que vienen afectando diferentes regiones del país.

Pese a que el fenómeno de El Niño es un evento previsible, que debería formar parte de las políticas públicas del país, Lescano criticó que los últimos gobiernos no se ocupen de la defensa ribereña ni de la descolmatación de ríos, así como de la falta de planificación urbana.

Consultado sobre la actual crisis política, el excongresista indicó que en el Congreso “ya no hay ni izquierda ni derecha” y que las decisiones parlamentarias responden a intereses personales, alejados de la realidad nacional.

"En el Congreso ya no se hace política. No hay ni izquierda ni derecha, están metidos en un mismo saco. Están en la mesa directiva y están destrozando el país y están tomando determinaciones contra los intereses nacionales", sostuvo.

En esa línea, cuestionó la promoción de las leyes denominadas "procrimen", así como modificaciones de la Constitución que le otorgarían al nuevo Senado un poder superior al del presidente. "Hay organizaciones que responden a intereses subalternos", afirmó.

El candidato también criticó la organización de los debates presidenciales y puso en duda si cada postulante tendrá el tiempo suficiente para presentar sus propuestas a la población. Por esta razón, indicó que ya plantea una estrategia "boca a boca" para compartir sus ideas.

"Yo estoy haciendo un trabajo hormiga, un trabajo boca a boca; esa es mi estrategia siempre de trabajo en la política, caminando, ensuciándome los zapatos, yendo a hablar en los mercados, en las ferias, en las calles", manifestó.

Propuestas contra la minería ilegal

Respecto a su lista parlamentaria, destacó que, si bien la mayoría de postulantes de su agrupación no son figuras conocidas a nivel nacional, presentan propuestas alineadas al partido que buscan combatir los problemas que afectan al país, como la minería ilegal.

Así, planteó la necesidad de censar a los mineros artesanales que operan en concesiones formales y acompañar su proceso de formalización. “El Estado tiene que ir con ellos para censarlos”, indicó.

Diferenció a quienes trabajan en concesiones de aquellos que operan en zonas prohibidas, como la Amazonía. Sobre estos últimos, sostuvo que deben ser retirados por el impacto ambiental que generan —sobre todo— en áreas protegidas.

Señaló que la formalización permitiría conocer cuántos mineros operan y en qué lugares, como parte de una estrategia para enfrentar la informalidad y la criminalidad vinculada a esta actividad.