Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 23 de febrero del 2026?

Persiste la tendencia alcista de las divisas internacionales en Venezuela, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y erosionando la estabilidad económica. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 23 de febrero, la cotización del dólar BCV es de 405,35180000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se cotiza la divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 23 de febrero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 405,35180000 bolívares digitales en la apertura del lunes 23 de febrero. Así, se rompió la barrera de los 400 bolívares en el mercado oficial de divisas.