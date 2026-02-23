Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 23 de febrero del 2026?

Dólar BCV hoy 23 de febrero del 2026 | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 23 de febrero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 23 de febrero del 2026, el dólar paralelo fluctuando entre 530 y 590 bolívares digitales la venta.

Suiza bloquea activos del entorno de Maduro que ascienden a 887 millones de dólares

El Gobierno de Suiza ejecutó el bloqueo de activos venezolanos ascendentes a 687 millones de francos (equivalentes a 887 millones de dólares), de los cuales un tercio fueron congelados desde la detención de Nicolás Maduro, según la agencia nacional ATS con datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

Dos tercios ya se encontraban congelados antes de esa detención, en el marco de procedimientos penales en Suiza, pero tras la caída de Maduro se han bloqueado 239 millones de francos adicionales (308 millones de dólares).



Cabe recordar que el pasado 5 de enero, las autoridades suizas ordenaron la congelación de los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en Venezuela, aunque los congelados con anterioridad también pertenecían al entorno del líder chavista, aclaró ATS.