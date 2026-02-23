Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 23 de febrero del 2026?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy lunes 23 de febrero
Conoce cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo en la apertura del 23 de febrero.

Persiste la tendencia alcista de las divisas internacionales en Venezuela, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y erosionando la estabilidad económica. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 23 de febrero, la cotización del dólar BCV es de 405,35180000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se cotiza la divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.

 

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 23 de febrero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 405,35180000 bolívares digitales en la apertura del lunes 23 de febrero. Así, se rompió la barrera de los 400 bolívares en el mercado oficial de divisas.

Dólar BCV hoy 23 de febrero del 2026
¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 23 de febrero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 23 de febrero del 2026, el dólar paralelo fluctuando entre 530 y 590 bolívares digitales la venta.

Suiza bloquea activos del entorno de Maduro que ascienden a 887 millones de dólares

El Gobierno de Suiza ejecutó el bloqueo de activos venezolanos ascendentes a 687 millones de francos (equivalentes a 887 millones de dólares), de los cuales un tercio fueron congelados desde la detención de Nicolás Maduro, según la agencia nacional ATS con datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza.

Dos tercios ya se encontraban congelados antes de esa detención, en el marco de procedimientos penales en Suiza, pero tras la caída de Maduro se han bloqueado 239 millones de francos adicionales (308 millones de dólares).

Cabe recordar que el pasado 5 de enero, las autoridades suizas ordenaron la congelación de los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en Venezuela, aunque los congelados con anterioridad también pertenecían al entorno del líder chavista, aclaró ATS.

Dólar BCV Venezuela dólar paralelo precio del dólar en Venezuela

