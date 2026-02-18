Mark Zuckerberg testifica en histórico juicio por acusaciones de adicción a las redes

El juicio fue iniciado por una joven que acusa tanto a Instagram como YouTube de haberle provocado, por el uso constante de ambas plataformas, un cuadro de depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

Mark Zuckerberg testifica este miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de un producto suyo.

El juicio fue iniciado por una joven que acusa tanto a Instagram como YouTube de crearle una adicción a las redes sociales durante su infancia y adolescencia que, como consecuencia, le provocó depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.



Se espera que Zuckerberg se presente en el estrado de una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de casos emblemáticos contra las redes sociales de la empresa Meta. La demandante, de 20 años, fue identificada en la querella civil como K.G.M.

La joven habría comenzado a usar estas redes cuando tenía menos de 10 años. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.



"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", dijo Mark Lanier, abogado de KGM, en el juicio según información citada por CNN.



El resultado de la demanda de K.G.M podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE.UU.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas

La joven también demandó a Snapchat y TikTok, pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el Estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron “un mercado” para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.