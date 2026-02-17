Cuatro candidatos buscan suceder a José Jerí: ¿quiénes son y cuál es su recorrido parlamentario?

El Congreso de la República censuró este martes a José Jerí en su cargo del presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, y por lo tanto dio por concluída su encargatura de la presidencia de la República, la que asumió en octubre de 2025 luego de que se vacará a Dina Boluarte.

Jerí fue destituido con 75 votos a favor de su censura, superando por casi 10 votos los 66 mínimos requeridos. Este escenario obliga a una elección inmediata de su sucesor en la Mesa Directiva para definir quién asumirá la jefatura del Estado en pleno contexto electoral.

Vencido el plazo para la presentación de las candidaturas para suceder a Jerí, fijado a las 6:00 p.m. de este martes, el Congreso anunció a través de sus redes sociales la inscripción de los congresistas Segundo Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alva Prieto, Edgard Cornelio Reymundo Mercado y José María Balcázar Zelada como aspirantes al cargo. La elección del nuevo presidente de la Mesa Directivca se realizará este miércoles 18 de febrero desde las 6:00 p.m.

Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia)



El legislador por la región La Libertad, Segundo Héctor Acuña Peralta, fue el primero en formalizar su candidatura ante la Oficialía Mayor con el respaldo del grupo parlamentario Honor y Democracia.

Ingeniero civil de profesión y hermano del líder político César Acuña, Héctor Acuña ha mantenido una trayectoria marcada por el paso por diversas bancadas, como Alianza para el Progreso y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, antes de integrarse a su actual agrupación.

Durante su gestión, destaca su labor como presidente de la Comisión de Presupuesto en el periodo 2021-2022 y su actual función como vicepresidente de la Comisión de Cultura. Su postulación cuenta con el aval del vocero Jorge Montoya Manrique, exintegrante de la bancada Renovación Popular.



A través de sus redes sociales, Acuña afirmó que su compromiso al postular a la presidencia del Congreso es "liderar una gestión de transición abierta y dialogante, enfocada en garantizar la estabilidad social y asegurar un cambio de Gobierno que refleje el respeto por la voluntad del Pueblo peruano expresado en las urnas este 2026".

La historia exige de nosotros la madurez y el desprendimiento necesarios para anteponer el Perú a cualquier interés particular. Postulo a la Presidencia del Congreso con la convicción de que estos meses finales de gestión no admiten dilaciones: exigen unidad, integridad y… — Hector Acuña Peralta 🇵🇪 (@Hector_AcunaP) February 18, 2026

María del Carmen Alva (Acción Popular)

La bancada de Acción Popular presentó la candidatura de María del Carmen Alva Prieto, quien ya cuenta con experiencia previa en la conducción del Parlamento al haber sido su presidenta durante el periodo anual de sesiones 2021-2022.

Abogada por la Universidad de Lima, Alva ha integrado comisiones parlamentarias como la de Relaciones Exteriores y la de Constitución y Reglamento.

Aunque renunció a su bancada en 2023 por discrepancias internas, su postulación actual ha sido formalizada nuevamente bajo el respaldo del partido de la lampa, con la firma del vocero Edwin Martínez Talavera.

"En atención a lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento del Congreso, así como a lo acordado en la sesión extraordinaria realizada el día 17 del mes en curso, nos permitimos proponer como candidata a la presidencia de la Mesa Directa a la congresista María del Carmen Alva", indica la comunicación remitida por el vocero Edwin Martínez.

Durante su desempeño parlamentario se vio envuelta en incidentes como la presunta agresión física a su colega en el Parlamento Isabel Cortez durante una sesión plenaria, un caso que llegó hasta la comisión de Ética.

Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular)

Representando a la región Junín, el abogado y sociólogo Edgard Cornelio Reymundo Mercado es el candidato propuesto por el Bloque Democrático Popular.

Reymundo, quien actualmente integra la Comisión Permanente del Congreso, atraviesa su segundo periodo como legislador.

Según la legisladora Ruth Luque, quien presentó oficialmente su postulación, esta alternativa busca evitar que el gobierno de transición sea liderado por personas con conflictos de intereses.

"Queremos asegurar que, de cara a las elecciones que se vienen, haya un respeto irrestricto a la voluntad popular y se afronten los principales problemas", señaló la congresista Ruth Luque tras confirmar la candidatura de su colega de bancada.

Aunque ha mantenido una postura crítica frente al actual Poder Ejecutivo, habiendo apoyado activamente la vacancia presidencial en octubre de 2025, hacia el inicio de su labor legislativa, en 2022, fue el ponente que recomendó archivar las denuncias constitucionales contra la entonces vicepresidenta Dina Boluarte por el caso Club Apurímac, un informe que fue duramente criticado por diversos sectores como un "blindaje".

También se le recuerda por un incidente durante una sesión de la Comisión Permanente en 2024, cuando fue captado por un micrófono abierto admitiendo que votaba sin conocer el sustento del caso en debate.

José María Balcázar (Perú Libre)

Finalmente, el grupo parlamentario Perú Libre registró la postulación de José María Balcázar Zelada, exmagistrado y actual congresista por Lambayeque.

A pesar de su trayectoria en el sistema judicial como vocal supremo, Balcázar enfrenta cuestionamientos éticos y legales, incluyendo investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y una expulsión definitiva del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta apropiación de fondos.

Además, enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal de la nación Patricia Benavides, bajo la tesis de que habría coordinado votos parlamentarios a cambio del archivo de sus procesos penales en Lambayeque.

A Balcázar también se le recuerda por haber generado rechazo al oponerse en 2023 a la prohibición del matrimonio infantil con argumentos que fueron calificados de lesivos para los derechos de los menores.

Tras conocerse su candidatura a la presidencia del Congreso, Balcázar manifestó que el país requiere un punto de quiebre para garantizar los comicios y que posee la capacidad para construir la unidad necesaria desde el Ejecutivo.