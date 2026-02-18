Lanús vs. Flamengo: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la ida de la Recopa Sudamericana?

Lanús vs. Flamengo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026.

El técnico de Lanús, Mauricio Pellegino, recuperó al cerebro del equipo frente a Flamengo, Marcelino Moreno, tras recuperarse de una metatarsalgia en el pie izquierdo. Aunque, se mantiene la duda sobre la presencia del goleador, Rodrigo Castillo, que padece una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda.

"El valor de mercado es muy importante pero lo tomo con pinzas. Es verdad que Flamengo acaba de comprar a Lucas Paqueta por 40 millones de dólares, pero es el valor donde jugaba y que le da esa cotización. Pero el fútbol son once jugadores de cada lado", señaló el capitán Carlos Izquierdoz, en la previa.

¿Cómo llegan a la ida de la Recopa Sudamericana 2026?



El 'granate' viene de perder 2-0 con Independiente en la Liga Profesional, mientras que el club de Río de Janeiro le ganó 2-1 a Botafogo en el Campeonato Carioca.

¿Cuándo y dónde juegan Lanús vs Flamengo en vivo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026?

El partido está programado para el jueves 19 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. El recinto tiene una capacidad para 45,319 espectadores.

¿A qué hora juegan Lanús vs Flamengo en vivo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026?

En Perú, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 7:30 p.m.



En Colombia, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Lanús vs Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Lanús vs Flamengo en vivo por TV y streaming?

El partido de Lanús contra Flamengo será transmitido por ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Lanús vs Flamengo: alineaciones posibles

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Ramiro Carrera y Walter Bou.

Flamengo: Agustin Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Everton y Pedro.

(Con información de EFE)