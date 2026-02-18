Marco Rubio mantiene conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro en medio de la presión de EE.UU. sobre Cuba, según Axios

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha establecido un canal de comunicación directo y confidencial con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y encargado del cuidado del exmandatario cubano Raúl Castro, en un contexto de presión diplomática y económica máxima sobre Cuba, según un informe de Axios.

De acuerdo al medio estadounidense este contacto revela que, para Washington, el liderazgo real de la isla sigue recayendo en la figura del revolucionario de 94 años, por encima de los cargos oficiales del Gobierno.

Las fuentes consultadas indican que estos intercambios han eludido sistemáticamente las vías diplomáticas tradicionales del Estado cubano.



"Yo no las llamaría 'negociaciones' sino más bien 'discusiones' sobre el futuro", dijo un alto funcionario de la administración Trump a Axios.



El equipo de Rubio identifica en el joven Castro, de 41 años y conocido en los círculos políticos como el Cangrejo, a un representante de las nuevas generaciones cubanas con mentalidad empresarial que perciben el fracaso del modelo comunista.

Los informes describen que los encuentros han mantenido un tono sorprendentemente amistoso, fundamentado en una herencia cultural compartida y en el uso de los acentos comunes de la comunidad de Miami.

"Raulito podría haber salido directamente de Hialeah (una de las ciudades en Florida con la más alta concentración de hispanohablantes)", dijo la fuente para ilustrar el clima de las conversaciones entre el heredero de los Castro y Rubio, de origen cubano y nacido en Miami.

Este vínculo busca identificar figuras clave dentro de la élite cubana que puedan facilitar una transición política, siguiendo un esquema similar al aplicado con ciertos sectores del poder en Venezuela.



Régimen niega diálogos de alto nivel con EE.UU.

Mientras estos contactos avanzan, Cuba atraviesa una de las crisis humanitarias más profundas de su historia reciente, marcada por el colapso de la red eléctrica, la escasez crítica de combustible y alimentos, y la paralización de servicios básicos en hospitales.

La situación se ha visto agravada por las sanciones estadounidenses que han bloqueado el suministro de petróleo proveniente de aliados como México y tras la caída del apoyo energético venezolano.

La Casa Blanca ha enfatizado que el país se encuentra en un proceso de desmoronamiento y que el interés de la administración es observar cambios drásticos hacia una democracia libre en el corto plazo.



"Nuestra postura -la del gobierno estadounidense- es que el régimen debe irse", dijo el alto funcionario.



A pesar de la intensidad de los contactos con el círculo íntimo de los Castro, el secretario Rubio ha evitado entablar diálogos con el presidente Miguel Díaz-Canel o con los funcionarios de alto rango del Partido Comunista, a quienes la administración estadounidense considera burócratas incapaces de negociar una reforma estructural en la isla.

Por su parte, el Gobierno de Cuba ha negado la existencia de un diálogo de alto nivel con Estados Unidos, limitando la relación actual a simples intercambios de mensajes.

En este escenario de incertidumbre, el presidente Donald Trump ha sugerido públicamente que Cuba se ha convertido en una nación fallida que necesita alcanzar un acuerdo de manera urgente.



"Cuba es en este momento una nación fallida y ni siquiera tienen combustible para aviones para que despeguen", ha dicho Trump.

