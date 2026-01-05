Nicolás Maduro fue trasladado a tribunal de Manhattan en un furgón blindado

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán este lunes ante el tribunal federal de Nueva York. Ambos fueron trasladados en un helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC), ubicado en Brooklyn, y aterrizaron en un helipuerto cerca del tribunal

Maduro Moros apareció custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA) y subió con mucha dificultad al vehículo blindado que lo trasladó hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.

El convoy destinado al traslado estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta de agentes policiales, mientras la Policía mantenía cortadas las calles que daban al tribunal.

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12.00 locales (17.00 GMT).

¿Qué cargos afrontará Nicolás Maduro ante el tribunal federal?

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados formalmente en el distrito sur de Nueva York de cuatro cargos.

Bondi señaló en sus redes sociales que el líder chavista y su esposa enfrentarán los cargos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", agregó.

En esa línea, Bondi agradeció a Trump y a las Fuerzas Militares de EE.UU., quienes, agregó, “llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Detalle de la acusación que presentó la Fiscalía contra Nicolás MaduroFuente: Pamela Bondi