Delcy Rodríguez habla de una "agenda de cooperación" con Trump, mientras Maduro se prepara para presentarse ante un tribunal

Las advertencias de Trump

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump demandó "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole. Además amenazó con un segundo ataque si las autoridades venezolanas "no se portan bien" o no cumplen.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo el mandatario estadounidense, quien mencionó infraestructuras como carreteras y puentes que, según él, están deterioradas.

Además, Trump reveló que está considerando reabrir la embajada en Caracas y confirmó canales de comunicación abiertos con Rodríguez, aunque no ha hablado directamente con ella. El mandatario también reiteró que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela.

Más temprano, en una entrevista con The Atlantic, advirtió que si Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro, y reiteró que EE.UU. pagará un precio "muy alto, probablemente mayor que Maduro" si no coopera.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, especificó el interés en refinar el crudo pesado venezolano en refinerías estadounidenses de la Costa del Golfo.

"Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo", explicó Rubio en ABC News. .

Añadió que mantendrán el petróleo venezolano "en cuarentena" hasta que se cumplan condiciones de interés nacional para EE.UU. y el pueblo venezolano.

Esta movida diplomática surge tras el ataque estadounidense del sábado, que involucró bombardeos en Caracas y regiones cercanas, que terminó con la extracción de Nicolás Maduro del territorio venezolano junto a su esposa Cilia Flores.

El operativo denominado 'Operación Resolución Absoluta' se saldó con decenas de muertes, incluyendo 80 personas en Venezuela según fuentes citadas por The New York Times, y 32 militares cubanos según el gobierno de Cuba.

Cargos contra Maduro y Flores en Nueva York

Maduro y Cilia Flores comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan este lunes 5 de enero a las 12:00 hora local (la misma hora en Perú).

Maduro enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales. Flores enfrenta cargos vinculados a operaciones de apoyo logístico y financiero a la estructura criminal.

La acusación imputa a Maduro como líder del Cartel de los Soles, que habría inundado EE.UU. con cocaína a través de alianzas con FARC, ELN, cartel de Sinaloa, Zetas y Tren de Aragua.

Incluye a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores. Trump calificó el caso como "infalible" y al juez como "muy respetado".

Respecto a la situación de Maduro y su esposa Cilia, Delcy Rodríguez anunció este domingo la creación de una comisión de alto nivel para gestionar su liberación.