FBI revela primeras imágenes del sospechoso del secuestro de la madre de Savannah Guthrie: este es el video

El FBI ha dado un paso crítico en la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la reconocida presentadora Savannah Guthrie, al revelar imágenes de vigilancia inéditas que muestran a un individuo enmascarado y armado acercándose a su vivienda en Tucson, Arizona.

El video registra el momento en que el sospechoso se aproxima a la puerta principal y manipula la cámara de seguridad poco antes de que se perdiera el rastro de la mujer el pasado 31 de enero.



"Esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado aparentemente manipulando la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición", afirmó el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado oficial.



Las investigaciones técnicas permitieron recuperar estos archivos de video a partir de datos residuales localizados en los sistemas internos de la residencia, a pesar de que los dispositivos de grabación originales pudieron haber sido retirados o dañados.

En las grabaciones se observa al sujeto, quien vestía una máscara, guantes y una mochila, utilizar vegetación del propio jardín para cubrir la lente de la cámara tras inspeccionar el área de entrada.



"Alguien ahí fuera reconoce a esta persona?", escribió Savannah Guthrie en sus redes sociales tras la difusión del material audiovisual por parte de las autoridades.

Expertos en perfiles criminales y ex agentes del FBI han analizado el comportamiento del individuo en el video, describiéndolo como alguien que parece tranquilo y sin prisa, lo que sugiere que podría haber visitado la casa con anterioridad.

No obstante, otros analistas califican al sospechoso como un aficionado debido a la forma precaria en que portaba su arma pequeña en una funda inadecuada para su tamaño, enganchada de manera inusual en la hebilla de su cinturón.

"Creemos que sigue viva"

"Creemos que sigue viva. Tráiganla a casa", expresó la periodista Savannah Guthrie en un nuevo y emotivo llamado a la colaboración ciudadana para localizar a su madre.

La cronología de la desaparición se ha vuelto más precisa gracias a los datos técnicos recolectados, que indican que la cámara del timbre fue desconectada a la 01:47 de la madrugada, seguida de una detección de movimiento por software a las 02:12 y la interrupción final de la conexión del marcapasos de Nancy Guthrie con su teléfono a las 02:28.

Además, la policía confirmó el hallazgo de restos de sangre en el porche de la vivienda, los cuales pertenecen a la mujer desaparecida, mientras se mantiene vigente una recompensa de 50 000 dólares por información que conduzca a su paradero.

"Las oraciones de toda la Casa Blanca están con Savannah y su familia en este momento. Esperamos que esta persona sea encontrada pronto y que su madre regrese sana y salva a casa", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras confirmar que el presidente ha revisado personalmente las imágenes del caso.