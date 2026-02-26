Falleció alcalde de Coviriali tras ser trasladado de emergencia a Lima por heridas de bala

Iroshi Erik Ureta Campos había sufrido un ataque armado ejecutado por dos hombres a bordo de una motocicleta lineal.

Iroshi Erik Ureta Campos, alcalde del distrito de Coviriali (región de Junín), falleció tras recibir varios impactos de bala en el tórax la mañana de este jueves, cuando se dirigía a su despacho, informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

La institución pública señaló en un comunicado que el burgomaestre llegó al Callao minutos antes de las 4:00 p.m. en un vuelo humanitario que partió desde Mazamari, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas.

Previamente, Ureta Campos había recibido atención en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, perteneciente al Gobierno Regional de Junín, desde donde se gestionó su traslado debido a que su pronóstico era reservado.

EsSalud detalló que el deceso se produjo a las 4:10 p. m., mientras Ureta Campos era atendido por el personal médico en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, dentro de las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Ante este suceso, el Seguro Social de Salud expresó sus más sentidas condolencias a los familiares del alcalde y a la comunidad de Coviriali.

De acuerdo con Huanca York Times, alrededor de las 7:45 a. m. y a unos 200 metros del ingreso al distrito de Civiriali, dos hombres a bordo de una motocicleta lineal atacaron a balazos a la autoridad edil.