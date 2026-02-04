Madre de periodista de la NBC sigue desaparecida y Trump ordena a fuerzas federales priorizar su búsqueda: ¿qué se sabe del caso?

La comunidad de Catalina Foothills, en las afueras de Tucson, se encuentra en el centro de una intensa investigación tras la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie.

A cuatro días de haber sido vista por última vez, el caso ha escalado hasta la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que dio instrucciones para que todas las fuerzas del orden federales y locales se pongan de inmediato a disposición de la familia de la periodista.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario afirmó que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y señaló que el Gobierno está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar en los operativos de búsqueda.

Desaparición bajo circunstancias preocupantes

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez por sus familiares alrededor de las 9:30 p. m. del sábado cuando la dejaron en su residencia. La alarma se encendió el domingo a las 11 de la mañana, cuando sus allegados fueron notificados de que no había asistido a la iglesia, lo que los llevó a su casa donde no pudieron localizarla.

Las autoridades locales reportaron el hallazgo de "circunstancias preocupantes" en el inmueble de la mujer, quien vivía sola. "Creemos que Nancy fue sacada de su casa contra su voluntad", dijo el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, en una conferencia de prensa.

La evidencia recolectada sugiere un ingreso violento a la propiedad. Según fuentes policiales no autorizadas a hablar públicamente citadas por Los Angeles Times, en el inmueble se encontró sangre y un rastro de gotas cerca de la puerta principal.

Además, se detectó un marco de cámara de seguridad vacío en la entrada, aunque no se ha precisado cuándo fue retirada. Los investigadores destacaron que artículos esenciales como su teléfono celular, billetera, vehículo y medicamentos permanecieron en la vivienda.

Sobre la posibilidad de un motivo detrás del acto, la policía aún no puede confirmar si se trató de un evento aleatorio o de un ataque dirigido específicamente contra la madre de la periodista.

La urgencia médica y los datos del marcapasos

La salud de Nancy Guthrie es un factor crítico en la investigación. A pesar de estar en pleno uso de sus facultades mentales, presenta dolencias físicas que limitan su movilidad.

"No es alguien que simplemente se fue", afirmó Nanos, para luego añadir que la mujer "no podría caminar ni 50 metros sola".

Existe una preocupación inminente debido a que Guthrie requiere de un medicamento diario para sobrevivir y, al parecer, se encuentra sin él.

En cuanto a la tecnología médica, medios de comunicación han informado que el marcapasos de Guthrie dejó de enviar datos a su teléfono alrededor de las 2 a. m. del domingo, lo que podría marcar el momento de su salida de la casa.

Aunque la oficina del sheriff no confirmó oficialmente este reporte de NBC, indicó que los investigadores revisan cualquier dato del dispositivo que pueda aportar a la cronología del presunto secuestro.

Estado actual de la investigación y pedido de colaboración

Actualmente, aproximadamente 100 detectives trabajan en coordinación con el FBI para dar con el paradero de la mujer.

Hasta el momento, no se han identificado sospechosos ni personas de interés, a pesar de los rumores en línea y de informes sobre posibles notas de rescate cuya autenticidad no ha sido verificada por las autoridades.

"Si bien apreciamos la preocupación del público, compartir acusaciones no verificadas o información falsa es irresponsable y no ayuda a la investigación", advirtió el sheriff Nanos.

La familia Guthrie y las autoridades han apelado a la ayuda de la ciudadanía para obtener cualquier información relevante.

"Toda pista y aviso es importante; estamos investigando cada una de ellas con ahínco", declaró John Edwards, agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Tucson.

Por su parte, Savannah Guthrie compartió un mensaje en redes sociales solicitando oraciones por su madre.

"Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra querida mamá, nuestra querida Nancy, una mujer de profundas convicciones, una buena y fiel sierva", escribió la periodista.

El Departamento del Sheriff ofrece una recompensa de hasta $2500 por información o videos que conduzcan al arresto de los involucrados en la desaparición.





