¿Y Hugo García? Isabella Ladera acudió sola a los Latin Billboard 2025 en Miami

Actualmente, Isabella Ladera mantiene una relación con el peruano Hugo García. |
Hugo García está en México mientras que Beéle fue a los Latin Billboard 2025
Hugo García se encuentra en México. Según se aprecia en sus historias en Instagram, el exintegrante de Esto es guerra mostró su ubicación en el país azteca sin dar mayores detalles sobre el motivo de su estadía allá.
Cabe resaltar que Hugo García estuvo acompañando siempre a Isabella Ladera mientras estaba en Miami junto a la modelo venezolana.
Por su parte, Beéle, expareja de Ladera, sí fue captado entre el grupo de músicos que acompañó a Ozuna en su presentación en los Latin Billboard 2025.
De acuerdo a las imágenes, el colombiano, quien fue demando por la venezolana por la filtración de un video íntimo, aparece usando lentes oscuros y una gorra hacia atrás luciendo su frondosa cabellera mientras acompaña al reguetonero puertorriqueño a cantar el tema Alé Alé. ¿Se habrá encontrado con Isabella Ladera? Veremos.
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación. El peruano estuvo en Lima luego de estar varias semanas en Miami compartiendo diversos momentos junto a Ladera y su familia. “La pasamos lindo siempre”, expresó García.
Asimismo, el también deportista mencionó que se encuentra “muy feliz” al lado de Isabella Ladera. “Ella tiene bonita sonrisa. Qué bueno que siempre esté así. Yo solo puedo decir que estoy muy feliz nada más”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.
Al ser consultado sobre los videos y fotos donde ambos se abrazan y se dicen “amor”, el exchico reality señaló: “Yo estoy feliz. Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo”.
Minutos después la propia Isabella Ladera se comunicó por videollamada con el programa de espectáculos confirmando su relación con Hugo García.
“Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí”, sostuvo la venezolana. “¿Qué te gusta de él?”, preguntó el reportero. “Me pegó su valentía”, respondió Isabella dejando ver una refrescante sonrisa.
Eso no es todo. Amor y fuego también compartió mensajes en Instagram donde el propio Hugo García llama “novia” a Ladera. “Tú y yo por los Roques”, escribió la joven a García con emojis de corazones. “Mi novia es increíble. Ya quiero conocer los Roques”, sostuvo el peruano. “Vamos a ir. Ya verás. Increíble tú”, exclamó Isabella en un comentario.