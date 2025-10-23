¿Y Hugo García? Isabella Ladera acudió sola a los Latin Billboard 2025 en Miami

Isabella Ladera acudió a los Latin Billboard 2025. La influencer venezolana deslumbró en la alfombra roja del evento musical que se vienen realizando a cabo este jueves 23 de octubre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo a las imágenes y videos compartidos por Billboard y la cadena Telemundo, la empresaria lució un llamativo vestido con diseño chocolate y crema. En efecto, Ladera, quien confirmó su relación con el peruano Hugo García, fue vista sin ninguna compañía haciendo notar su sola presencia en la ceremonia.

Sonriendo ante las cámaras, Ladera posó mostrando su figura y demostrando que busca convertirse en toda una celebridad en los distintos eventos. “Una entrada, mil miradas (…) Así se roba la escena Isabella Ladera en la noche de los Premios Billboard 202”, escribió Telemundo en un carrusel de fotos en Instagram.

Eso no es todo. Isabella se animó a dar unas declaraciones a la cadena internacional expresando su emoción por estar en los Latín Billboard por segundo año consecutivo.

“Aquí estamos. Estoy muy emocionada y a la vez muy nerviosa de por primera vez estar presentando y montarme en una tarima al frente de tantas personas y tantos talentos, pero bueno. Voy a dar lo mejor de mí. Muchas gracias por el amor. De parte de Isa”, declaró dando un beso a las cámaras.