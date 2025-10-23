Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Y Hugo García? Isabella Ladera acudió sola a los Latin Billboard 2025 en Miami

La venezolana Isabella Ladera se luce sola en los Latin Billboard 2025, en Miami.
La venezolana Isabella Ladera se luce sola en los Latin Billboard 2025, en Miami. | Fuente: @billboardlatin
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

“Estoy muy emocionada”, dijo Isabella Ladera quien posó en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, evento donde también acudió Beéle.

Isabella Ladera acudió a los Latin Billboard 2025. La influencer venezolana deslumbró en la alfombra roja del evento musical que se vienen realizando a cabo este jueves 23 de octubre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo a las imágenes y videos compartidos por Billboard y la cadena Telemundo, la empresaria lució un llamativo vestido con diseño chocolate y crema. En efecto, Ladera, quien confirmó su relación con el peruano Hugo García, fue vista sin ninguna compañía haciendo notar su sola presencia en la ceremonia.

Sonriendo ante las cámaras, Ladera posó mostrando su figura y demostrando que busca convertirse en toda una celebridad en los distintos eventos. “Una entrada, mil miradas (…) Así se roba la escena Isabella Ladera en la noche de los Premios Billboard 202”, escribió Telemundo en un carrusel de fotos en Instagram.

Eso no es todo. Isabella se animó a dar unas declaraciones a la cadena internacional expresando su emoción por estar en los Latín Billboard por segundo año consecutivo.

“Aquí estamos. Estoy muy emocionada y a la vez muy nerviosa de por primera vez estar presentando y montarme en una tarima al frente de tantas personas y tantos talentos, pero bueno. Voy a dar lo mejor de mí. Muchas gracias por el amor. De parte de Isa”, declaró dando un beso a las cámaras.

Actualmente, Isabella Ladera mantiene una relación con el peruano Hugo García.
Actualmente, Isabella Ladera mantiene una relación con el peruano Hugo García. | Fuente: TikTok (adadita919)

Hugo García está en México mientras que Beéle fue a los Latin Billboard 2025

Hugo García se encuentra en México. Según se aprecia en sus historias en Instagram, el exintegrante de Esto es guerra mostró su ubicación en el país azteca sin dar mayores detalles sobre el motivo de su estadía allá.

Cabe resaltar que Hugo García estuvo acompañando siempre a Isabella Ladera mientras estaba en Miami junto a la modelo venezolana.

Por su parte, Beéle, expareja de Ladera, sí fue captado entre el grupo de músicos que acompañó a Ozuna en su presentación en los Latin Billboard 2025

De acuerdo a las imágenes, el colombiano, quien fue demando por la venezolana por la filtración de un video íntimo, aparece usando lentes oscuros y una gorra hacia atrás luciendo su frondosa cabellera mientras acompaña al reguetonero puertorriqueño a cantar el tema Alé Alé. ¿Se habrá encontrado con Isabella Ladera? Veremos.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación. El peruano estuvo en Lima luego de estar varias semanas en Miami compartiendo diversos momentos junto a Ladera y su familia. “La pasamos lindo siempre”, expresó García.

Asimismo, el también deportista mencionó que se encuentra “muy feliz” al lado de Isabella Ladera. “Ella tiene bonita sonrisa. Qué bueno que siempre esté así. Yo solo puedo decir que estoy muy feliz nada más”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Al ser consultado sobre los videos y fotos donde ambos se abrazan y se dicen “amor”, el exchico reality señaló: “Yo estoy feliz.  Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo”.

Minutos después la propia Isabella Ladera se comunicó por videollamada con el programa de espectáculos confirmando su relación con Hugo García.

“Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí”, sostuvo la venezolana. “¿Qué te gusta de él?”, preguntó el reportero. “Me pegó su valentía”, respondió Isabella dejando ver una refrescante sonrisa.

Eso no es todo. Amor y fuego también compartió mensajes en Instagram donde el propio Hugo García llama “novia” a Ladera. “Tú y yo por los Roques”, escribió la joven a García con emojis de corazones. “Mi novia es increíble. Ya quiero conocer los Roques”, sostuvo el peruano. “Vamos a ir. Ya verás. Increíble tú”, exclamó Isabella en un comentario.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Isabella Ladera Latin Billboard 2025 hugo garcia beele

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA