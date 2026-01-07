La Esfera de Las Vegas: así es la famosa y lujosa megaestructura que redefine el concepto de entretenimiento [VIDEO]

RPP se encuentra en la ciudad de Las Vegas y visitó The Sphere, una de las mayores apuestas tecnológicas y económicas del entretenimiento a nivel mundial en donde se vienen presentando megaconciertos, películas inmersivas y que también funciona como una plataforma publicitaria gracias a su innovadora y millonaria tecnología.

The Sphere, o La Esfera en español, ubicada en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, es sin duda una de las mayores apuestas tecnológicas y económicas del entretenimiento a nivel mundial en donde se vienen presentando megaconciertos, películas inmersivas y que también funciona como una plataforma publicitaria gracias a su innovadora y millonaria tecnología.

La Esfera de Las Vegas es actualmente el recinto de entretenimiento con la pantalla LED exterior e interior más grande del planeta. Esta impresionante estructura esférica mide aproximadamente 112 metros de alto y 157 metros de ancho, y su construcción costó cerca de 2.300 millones de dólares.

Su exterior está cubierto por más de 1,2 millones de discos LED, capaces de mostrar imágenes visibles a varios kilómetros de distancia. En total, el sistema suma decenas de millones de píxeles, convirtiéndola en la pantalla más grande jamás construida.

En el interior, la experiencia es completamente inmersiva. Cuenta con una pantalla envolvente de más de 15.000 metros cuadrados, resolución 16K, y un sistema de sonido direccional que permite que cada asiento reciba audio específico sin necesidad de auriculares.

La capacidad es de alrededor de 18.600 personas sentadas, y puede ampliarse a más de 20.000 asistentes según el tipo de evento. Además de conciertos, La Esfera fue diseñada para albergar experiencias audiovisuales, eventos corporativos y espectáculos creados exclusivamente para este formato.

Desde el punto de vista económico, el proyecto busca generar ingresos principalmente a través de eventos premium, residencias artísticas como la de los Backstreet Boys y publicidad digital de alto impacto, con entradas que se ubican muy por encima del promedio de un show tradicional.

Más que un recinto, La Esfera representa un nuevo modelo de entretenimiento: un espacio donde arquitectura, tecnología y contenido se fusionan para redefinir cómo se consumen los espectáculos en vivo.

La Esfera redefine el concepto de entretenimiento