San Valentín 2026: conciertos, actividades y eventos gratuitos para celebrar el Día del Amor y Amistad

El Día de San Valentín se convierte cada año en la excusa perfecta para salir de la rutina y celebrar el amor y la amistad con experiencias memorables. Centros culturales y espacios al aire libre alistan una variada programación que incluye conciertos en vivo y actividades especiales pensadas para parejas, amigos y familias que desean compartir una fecha diferente.

La agenda por el 14 de febrero destaca por su diversidad musical: desde serenatas románticas y shows acústicos, hasta presentaciones de salsa que prometen poner a todos a cantar.

¿Cuándo es el Día de San Valentín 2026 y por qué se celebra?

En algunos países de América Latina, como Perú, México y algunos lugares de Centroamérica, el 14 de febrero no solo se celebra como el Día de San Valentín, sino también como el Día del amor y la amistad. Durante esta fecha, además de expresar amor romántico, las personas también celebran la amistad.

¿Sabes cuál es la historia de San Valentín? Hay varias leyendas con respecto a este sacerdote que defendió el amor y el matrimonio, pero todo se remonta al reinado del emperador Claudio II en la época del imperio romano. Fue él quien prohibió las bodas para los jóvenes, ya que creía que los solteros sin familia eran mejores soldados.

No obstante, fue el sacerdote cristiano San Valentín quien realizaba las nupcias en secreto hasta que lo descubrieron y fue a prisión. Durante su tiempo en la cárcel, se dice que Valentín se enamoró de la hija ciega de su carcelero y, a través de su fe, devolvió la vista a la joven. Antes de ser ejecutado el 14 de febrero en el año 269 o 270 d.C., se cree que Valentín le envió una carta de despedida a la joven firmada como "de tu Valentín", dando origen a la tradición de enviar cartas de amor en este día.

Conciertos en Lima para celebrar el Día de San Valentín 2026

Sábado 14 de febrero

Noche romántica

“Noche romántica junto a la gran interprete Susan Ochoa, celebra el día del amor y la amistad, cantando aquellas canciones que te harán sentir”. Entradas en Teleticket.

Hora: 8 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112, Barranco)

Salsa con amor

“Orquesta Candela, Son Tentación, Orquesta Élite, Los Parceros del Vallenato (desde colombia) y Emer & Son Orquesta, quienes ofrecerán un gran espectáculo, romanticismo y sabor. Será una fecha pensada para compartir, bailar y disfrutar de la mejor música en vivo, con presentaciones que prometen emociones intensas y un ambiente festivo incomparable”. Entradas en Teleticket.

Hora: 7 p.m.

Lugar: Círculo Militar de Jesús María

Los Doltons y Los Pasteles Verdes

El Museo Metropolitano de Lima será escenario del concierto de gala con Los Doltons y Los Pasteles Verdes. Capacidad limitada e ingreso libre.

Hora: 5 p.m. a 10 p.m.

Lugar: Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de julio 800, Cercado de Lima)

Viva el amor Fest

Segundo Rosero, William Luna, Raíces de Jauja y más, estarán juntos en un escenario para celebrar el Día del amor y la amistad. Entradas en Teleticket.

Hora: 6 p.m.

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Actividades y eventos gratuitos en Lima por el Día de San Valentín 2026

Jueves 12 de febrero

Matrimonio civil comunitario

La MML ofrece matrimonio gratuito a las parejas.

Hora: 4 p.m.

Lugar: Circuito Mágico del Agua, Cercado de Lima

Viernes 13 de febrero

Museo de Sitio Bodega y Quadra

En el mes del amor y la amistad, el Museo de Sitio Bodega y Quadra presentará una visita temática, a través de las piezas del Museo, donde conoceremos sobre las historias de amor y desamor durante la época del virreinato e inicios de la República.

Hora: 4 p.m.

Lugar: Jr. Áncash 213, Cercado de Lima

Sábado 14 de febrero

Amor en dos ruedas

Hora: 7 a.m.

Lugar: Puerta 3 del Parque de la Reserva hacia el Parque del Amor

Picnic con amor

Celebra la alegría de compartir un momento especial al aire libre acompañado de amigos o familiares.

Hora: 8:30 a.m. a 5 p.m.

Lugar: Pantanos de Villa

Pasacalle por el Día del amor

Hora: 2 p.m.

Lugar: desde el Parque de la Muralla hasta la plazuela del Teatro Segura

Recorrido nocturno en el Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas realizará un recorrido nocturno en su sede de San Miguel donde los visitantes podrán conocer relatos sobre el amor en las culturas prehispánicas en el entorno de la Huaca San Miguel. Entradas en Joinnus.

Hora: 7 p.m. a 9 p.m.

Lugar: Parque de las Leyendas (San Miguel)

