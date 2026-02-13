Midis defiende designación en un cargo directivo del exjefe de Qali Warma que renunció tras denuncias de conservas en mal estado

El Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), emitió un comunicado en el que defendió la designación de Pedro Ripalda Ramírez como director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002: Programa para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización, a cargo del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios de información" de dicho ministerio, en el marco del Sistema Nacional de Focalización (Sinafo).

Como se recueda, Ripalda Ramírez fue director ejecutivo del extinto Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, entre abril y noviembre del 2024, cargo al que renunció tras conocerse las denuncias respecto a conservas adulteradas y en mal estado de la empresa proveedora Frigoinca, las cuales habían generado intoxicaciones y otros daños en la salud de decenas de escolares.

No obstante, el último miércoles, el exjefe de Qali Warma retornó al Midis al ser nombrado en el referido cargo directivo del OFIS, conforme indica una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Ante los cuestionamientos, el organismo alegó que el cargo en mención "se establece por concurso y de acuerdo a las regulaciones establecidas por el Banco Mundial" y que hubo "3 expresiones de interés que fueron evaluadas por un Comité autónomo de Evaluación bajo estrictos criterios de competitividad".

"La Unidad de Recursos Humanos del [OFIS] ha evaluado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Operaciones del Proyecto, así como ha considerado que [Pedro Ripalda] NO cuenta con impedimento alguno para el ejercicio de la función pública. Asimismo, el Comité Directivo de la Unidad Ejecutora 002, integrada por representantes del MEF, MIDIS y OFIS, aprobó la propuesta de designación", señaló la entidad.

"En tal sentido, la selección del señor Pedro Jonel Ripalda Ramírez en el cargo de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002: Programa para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización a cargo del Proyecto: Mejoramiento de los servicios de información en el marco del Sistema Nacional de Focalización (Sinafo) a nivel nacional, cumple con los procedimientos y requisitos establecidos por el Banco Mundial, así como con el marco normativo vigente", agregó.

Caso Qali Warma reveló un esquema de corrupción que comprometía a funcionarios públicos

En octubre de 2024, el programa Punto Final reveló un esquema de corrupción que comprometía a funcionarios públicos con representantes de la empresa Frigoinca. Estos últimos habrían pagado coimas a los primeros a cambio de cambiar muestras de latas de conserva en mal estado para evitar sanciones a la referida proveedora. Esto, tras conocerse casos de intoxicaciones de escolares en Puno y otras regiones del país.

Sin embargo, más actos de corrupción salieron a la luz vinculados al programa Qali Warma. Seis funcionarios de dicha entidad habrían recibido coimas por parte de Frigoinca para incluir los productos de dicha compañía en el menú escolar 2025.

Además, Noemí Alvarado Llanos, una extrabajadora de confianza de la empresa, reveló que, desde 2021, habría entregado a Qali Warma conservas con carne de caballo, que eran etiquetadas como carne de res.

Asimismo, acusó a Víctor Salazar -quien fue funcionario de Qali Warma hasta diciembre de 2022- y a Freddy Hinojosa Angulo -vocero de la entonces presidenta Dina Boluarte y exjefe de Qali Warma- de ser cómplices en dicho presunto caso de corrupción, otorgando favores a la empresa Frigoinca.

Ante la escalada de cuestionamientos, Pedro Ripalda optó por renunciar al cargo en noviembre de 2024. En un oficio dirigido al entonces titular del Midis, Julio Demartini, señaló que con su salida buscaba que no se utilice su cargo "como un instrumento para cuestionar o perjudicar la noble labor que realiza este programa tan esencial para la niñez peruana".

Con el pasar de los días, la Fiscalía dispuso ampliar las investigaciones e incluir no solo a Hinojosa Angulo, sino también al propio ministro Demartini.

El día de navidad de 2024, el presidente del Directorio de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca (65), fue hallado sin vida dentro de un hotel en Magdalena. Aunque se habló de un suicidio, su muerte ha sido interpretada por otros como un asesinato.