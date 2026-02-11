Universitario vs Cienciano en vivo: ¿a qué hora juegan en Ate y dónde ver la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Universitario volverá a las canchas jugando de local ante Cienciano. El tricampeón nacional buscará la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.

El entrenador Javier Rabanal definirá si podrá contar esta semana con Andy Polo y Edison Flores, quienes fueron baja en el duelo ante Cusco FC.

Universitario vs Cienciano: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?



Universitario empató 1-1 ante Cusco FC de visitante, mientras que Cienciano goleó 6-1 a Juan Pablo II de local.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 13 de febrero en el estadio Monumental en Lima. El recinto tiene una capacidad para 85.018 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.

En Colombia, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 9:30 p. m.

En Chile, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Uruguay, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.

¿Dónde ver el Universitario vs Cienciano en vivo por TV y streaming?



El partido de Univrersitario ante Cienciano será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Cienciano: Alineaciones posibles



Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Freddy Yovera; Neri Bandiera, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Alejandro Hohberg; Carlos Garcés.

Universitario vs Cienciano: Últimos resultados

Universitario

Universitario 1-1 Cusco FC

Universitario 2-0 ADT

Universitario 3-0 U de Chile

Cienciano

Cienciano 6-1 Juan Pablo II

Melgar 2-0 Cienciano

Cienciano 2-1 Ayacucho FC