MAGA y congresistas republicanos condenan comentarios de Trump tras muerte de Rob Reiner: "Inapropiado e irrespetuoso"

| Fuente: EFE
José Flores

por José Flores

·

Legisladores republicanos y figuras del movimiento MAGA han condenado las publicaciones del presidente Donald Trump sobre el asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele, calificándolas de inapropiadas y politizantes en medio de una tragedia familiar que involucra al hijo de la pareja.

El presidente Donald Trump ha enfrentado críticas de miembros de su propio partido y aliados del movimiento MAGA tras publicar comentarios en Truth Social que atribuyen la muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele al "síndrome de trastorno de Trump", una referencia a la supuesta obsesión del cineasta con el mandatario.

Republicanos como la representante Marjorie Taylor Greene y el representante Thomas Massie han calificado los dichos de Trump como irrespetuosos, enfatizando que se trata de una tragedia familiar vinculada a problemas personales del hijo de los Reiner, Nick, quien fue arrestado en conexión con los homicidios.

Las reacciones surgieron horas después de que se confirmara la muerte de la pareja en su hogar en Los Ángeles, en un contexto donde el movimiento MAGA había prometido no celebrar ni politizar muertes de oponentes ideológicos, como ocurrió tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre.

Trump, en su publicación inicial en Truth Social, describió a Reiner como un crítico obsesionado que provocó ira en otros debido a su "aflicción masiva, inquebrantable e incurable" con el síndrome mencionado.

Posteriormente, el presidente redobló sus ataques al afirmar ante periodistas que el director era "muy malo para nuestro país" y que se había dañado a sí mismo en su carrera por promover un "engaño" sobre supuestas conexiones de Trump con Rusia.

El representante Thomas Massie (republicano de Kentucky) calificó los comentarios de Trump como "un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado"

Críticas de congresistas republicanos

Legisladores republicanos de diversas corrientes ideológicas han expresado su desacuerdo con los comentarios de Trump, marcando una ruptura inusual dentro del partido.

"No es presidencial", dijo el representante Don Bacon (republicano de Nebraska), agregando que "la pareja fue asesinada a puñaladas. La mayoría de los estadounidenses esperan más y mejores cosas de nuestro presidente".

Por su parte, el representante Mike Lawler (republicano de Nueva York) señaló en una publicación en X que "esta afirmación es errónea. Independientemente de las opiniones políticas de cada uno, nadie debería ser sometido a violencia, y mucho menos a manos de su propio hijo", y enfatizó que "es una tragedia horrible que debería generar simpatía y compasión en todos en nuestro país, punto".

La representante Stephanie Bice (republicana de Oklahoma) escribió en X que "deberíamos estar elevando a la familia en oración, no haciendo de esto una cuestión política".

Mientras tanto, la representante Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia), una aliada de Trump que se ha distanciado recientemente, publicó que "esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos", y detalló que Reiner y su esposa "murieron trágicamente a manos de su propio hijo, quien, según informes, tenía adicción a las drogas y otros problemas, y sus hijos restantes quedaron sumidos en un profundo duelo y desconsuelo".

El representante Thomas Massie (republicano de Kentucky) calificó los comentarios de Trump como "un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado", y añadió que "supongo que mis colegas republicanos electos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca simplemente lo ignorarán por miedo. Desafío a cualquiera a defenderlo".

Rob Reiner y su esposa, Michele, con parte de sus hijos.
Rob Reiner y su esposa, Michele, con parte de sus hijos. | Fuente: EFE

Reacciones del movimiento MAGA

Influencers y figuras asociadas al movimiento MAGA, acrónimo de 'Make America Great Again' (Hacer a América Grande de Nuevo), también han criticado a Trump, recordando su promesa de no burlarse de muertes políticas tras el asesinato de Charlie Kirk.

La exabogada personal de Trump, Jenna Ellis, escribió que "un hombre y su esposa fueron asesinados anoche. Esta NO es la respuesta adecuada. La derecha condenó unánimemente las reacciones políticas y celebratorias a la muerte de Charlie Kirk. Este es un ejemplo horrible de Trump (y sorprendente considerando los dos atentados contra su vida) y debería ser condenado por todos con un mínimo de decencia".

Antes de la publicación de Trump, voces como el podcaster Jack Posobiec habían expresado simpatía, afirmando en X que "no verán a la gente de la derecha celebrando el horrible asesinato de Rob Reiner y su esposa". "Compárense con la reacción de la izquierda ante el asesinato de Charlie Kirk", posteó. 

El portavoz de Turning Point USA, Andrew Kolvet, compartió un video de Reiner respondiendo "con gracia y compasión" al asesinato de Kirk, y agregó que "este video hace que sea aún más doloroso escuchar sobre el trágico final de él y su esposa. Que Dios esté cerca de los corazones rotos en esta terrible historia".

Sin embargo, no todas las reacciones fueron críticas. Algunos influencers justificaron los comentarios de Trump, como el columnista Kurt Schlichter, quien escribió que "es bastante patético ser tan falso y quisquilloso porque Trump no fue lo suficientemente cordial con un tipo que lo atacó con bilis sin parar durante la última década".

Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles este fin de semana, en un caso investigado como homicidio por el Departamento de Policía de Los Ángeles. El hijo de la pareja, Nick Reiner, fue arrestado en relación con las muertes, según documentos policiales.

Reiner, director de películas como "La princesa prometida", "Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuenta conmigo", era un activista liberal y crítico abierto de Trump, a quien una vez llamó "mentalmente incapaz" y "el ser humano menos calificado que jamás haya asumido la presidencia de los Estados Unidos".


Tags
Rob Reiner Donald Trump MAGA

