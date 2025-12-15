Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Muere Anthony Geary, el legendario Luke Spencer de 'Hospital general', a los 78 años

Anthony Geary participó en numerosas producciones de cine y televisión, pero alcanzó fama mundial por su papel de Luke Spencer en 'Hospital general'.
Anthony Geary participó en numerosas producciones de cine y televisión, pero alcanzó fama mundial por su papel de Luke Spencer en 'Hospital general'. | Fuente: ABC
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El actor estadounidense, quien pasó más de 40 años interpretando al icónico Luke Spencer en la famosa telenovela, falleció a los 78 años en Ámsterdam. Su esposo, Claudio Gama, confirmó la noticia.

Mientras Hollywood aún asimila la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, otra noticia enluta al mundo del entretenimiento. Anthony Geary, estrella de Hospital general, falleció a los 78 años en Ámsterdam, donde residía junto a su esposo, Claudio Gama. El actor murió el domingo 14 de diciembre a causa de complicaciones derivadas de una operación programada tres días antes, según confirmó Gama en declaraciones a TV Insider.

La noticia conmocionó al mundo de la televisión, especialmente entre los seguidores de la telenovela, quienes durante más de cuatro décadas vieron a Geary dar vida a uno de los personajes más complejos y queridos de la pantalla chica. “Fue un shock para mí, para nuestras familias y nuestros amigos. Tony ha sido mi amigo, mi compañero y mi esposo durante más de 30 años”, expresó Gama.




                              

	

				

		    



                              



¿Quién fue Anthony Geary?
Anthony Geary nació en mayo de 1947 en Coalville, Utah, y se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la televisión estadounidense gracias a su interpretación de Luke Spencer en la longeva Hospital general. Durante más de 40 años, fue una pieza clave de la exitosa producción de ABC, donde encarnó a un personaje astuto, contradictorio y emocionalmente complejo.
A lo largo de su carrera, Geary obtuvo ocho premios Emmy. Además, su relación en pantalla con Genie Francis, quien interpretó a Laura Webber, dio lugar a uno de los romances más icónicos de la historia de las telenovelas. Ambos protagonizaron la boda más vista de la televisión estadounidense, que en 1981 fue seguida por cerca de 30 millones de espectadores.



                              

  Demi Moore y Anthony Geary en una escena de 'Hospital general'.
  

    
Demi Moore y Anthony Geary en una escena de 'Hospital general'.Fuente: ABC

  



                              



¿Cómo llegó Anthony Geary a la fama?
Geary inició su carrera en Hollywood en la década de 1960, con pequeñas apariciones en series como Room 222 y All in the Family, antes de alcanzar la fama en 1978 al ser elegido para interpretar a Luke Spencer en Hospital general. El personaje, concebido inicialmente como un antihéroe vinculado al crimen organizado, conectó rápidamente con el público y se transformó en el eje narrativo de la serie durante años.
En paralelo, Geary desarrolló una carrera en cine y otras producciones televisivas. Debutó en la pantalla grande con Johnny Got His Gun (1971) y participó en títulos como The Return of Captain Nemo (1978), Perry Mason: The Case of the Murdered Madam (1987) y Port Charles (1998), además de series como The Young and the Restless y Starsky & Hutch, entre otras.



                              

	

				
		    



                              



La vida personal de Anthony Geary
A lo largo de su trayectoria, Geary mantuvo un perfil reservado respecto a su vida personal, aunque siempre destacó por su cercanía con sus colegas, especialmente con Genie Francis. La complicidad entre ambos, tanto dentro como fuera del set, fue clave para la química que los convirtió en una de las parejas más recordadas de la televisión.
El actor se retiró de Hospital general en 2015, tras 37 años interpretando a Luke Spencer, y regresó brevemente en 2017 para una aparición especial que cerró definitivamente su etapa en la serie. Posteriormente, se estableció en Ámsterdam, donde llevó una vida tranquila junto a Claudio Gama hasta su fallecimiento.



                                

   

          
Te recomendamos

          

                        

          
        

                                      

          
        

                                      

          
        

                                      

          
        

                      

    

  

                              

    

        

            
        

        

            
¡Mira RPP en YouTube!

            

                
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

            

        

    

    
      ¡Suscríbete gratis
    


                              

  

      

        
Código Pulp

        

            
              
EP05 | T1 | ¿Es el Poirot de Kenneth Brannagh una adaptación fiel y digna? El revival de Agatha Christie en cine y TV
Las tres adaptaciones cinematográficas de Kenneth Brannagh en torno a la figura de Hercules Poirot (ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS, MUERTE EN EL NILO, CACERÍA EN VENECIA), detective belga creado por la celebérrima Agatha Christie, han desatado una cruda polémica por las libertades que se toman con respecto a las novelas de la autora británica. Pero en paralelo, algo similar ha sucedido en la BBC, donde la intrépida guionista Sarah Phelps ha adaptado con tanto éxito como rechazo otras novelas de Christie: ‘Diez negritos’, ‘Testigo de cargo’, ‘Inocencia trágica’, ‘El misterio de la guía de ferrocarriles’ y ‘El misterio de Pale Horse’, desatando la ira de los fans de las obras originales por la introducción de motivaciones sexuales en los personajes. ¿Hasta qué punto importa o no la fidelidad a la fuente literaria? ¿Estaría contenta Agatha Christie de estas adaptaciones? Todo ello lo hablaremos con el experto argentino en Poirot y autor de cómics Germán Ponce.
            
            
        

      

  

  
      

                
              

                

                    Código Pulp
                

                

                    

                        
Código Pulp

                        
                    

                    

                        
                        

                            

                            

                              

                                
                              

                              

                                
                              

                            

                            

                            

                               00:00 · 00:00
                            

                        

                    

                    

                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          
                        
                    

                

              

              
     



                                                      


                          

	

         

         

              
Video recomendado

              
              
                

              
         

        

  



                                   
          

            
Tags

            

                                          
                Anthony Geary
              
                          
                Hospital general
              
                                      

          

          
          

        

      

      

      

        

                        

                  

                    
RPP TV

                    

                        
                          En Vivo
                        
                    

                  

                                      
                                    

                
                

                
                 

                     

                       
Más sobre Celebridades

                     

                           

                                                                                                                         
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                             

                 

            

        


        

          

              

                  
Lo más leído

              

              

                 

                                                      
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                            

              

          


        
          
      

    

  





  

    

      
Últimas noticias

    

    

      

                                                        

          
        

                                                        

          
        

                                                        

          
        

                                                        

          
        

                
      

    

  



 

  

    

      

        

          Contenido promocionado
        


        

          Taboola
        

      


      

        

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

            

                

                    

                

            

        




      


      

    

  




  


          

    

        

    

        
SIGUIENTE NOTA