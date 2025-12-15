Muere Anthony Geary, el legendario Luke Spencer de 'Hospital general', a los 78 años

El actor estadounidense, quien pasó más de 40 años interpretando al icónico Luke Spencer en la famosa telenovela, falleció a los 78 años en Ámsterdam. Su esposo, Claudio Gama, confirmó la noticia.

Mientras Hollywood aún asimila la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, otra noticia enluta al mundo del entretenimiento. Anthony Geary, estrella de Hospital general, falleció a los 78 años en Ámsterdam, donde residía junto a su esposo, Claudio Gama. El actor murió el domingo 14 de diciembre a causa de complicaciones derivadas de una operación programada tres días antes, según confirmó Gama en declaraciones a TV Insider.

La noticia conmocionó al mundo de la televisión, especialmente entre los seguidores de la telenovela, quienes durante más de cuatro décadas vieron a Geary dar vida a uno de los personajes más complejos y queridos de la pantalla chica. “Fue un shock para mí, para nuestras familias y nuestros amigos. Tony ha sido mi amigo, mi compañero y mi esposo durante más de 30 años”, expresó Gama.

¿Quién fue Anthony Geary?

Anthony Geary nació en mayo de 1947 en Coalville, Utah, y se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la televisión estadounidense gracias a su interpretación de Luke Spencer en la longeva Hospital general. Durante más de 40 años, fue una pieza clave de la exitosa producción de ABC, donde encarnó a un personaje astuto, contradictorio y emocionalmente complejo.

A lo largo de su carrera, Geary obtuvo ocho premios Emmy. Además, su relación en pantalla con Genie Francis, quien interpretó a Laura Webber, dio lugar a uno de los romances más icónicos de la historia de las telenovelas. Ambos protagonizaron la boda más vista de la televisión estadounidense, que en 1981 fue seguida por cerca de 30 millones de espectadores.

Demi Moore y Anthony Geary en una escena de 'Hospital general'.Fuente: ABC

¿Cómo llegó Anthony Geary a la fama?

Geary inició su carrera en Hollywood en la década de 1960, con pequeñas apariciones en series como Room 222 y All in the Family, antes de alcanzar la fama en 1978 al ser elegido para interpretar a Luke Spencer en Hospital general. El personaje, concebido inicialmente como un antihéroe vinculado al crimen organizado, conectó rápidamente con el público y se transformó en el eje narrativo de la serie durante años.

En paralelo, Geary desarrolló una carrera en cine y otras producciones televisivas. Debutó en la pantalla grande con Johnny Got His Gun (1971) y participó en títulos como The Return of Captain Nemo (1978), Perry Mason: The Case of the Murdered Madam (1987) y Port Charles (1998), además de series como The Young and the Restless y Starsky & Hutch, entre otras.

La vida personal de Anthony Geary

A lo largo de su trayectoria, Geary mantuvo un perfil reservado respecto a su vida personal, aunque siempre destacó por su cercanía con sus colegas, especialmente con Genie Francis. La complicidad entre ambos, tanto dentro como fuera del set, fue clave para la química que los convirtió en una de las parejas más recordadas de la televisión.

El actor se retiró de Hospital general en 2015, tras 37 años interpretando a Luke Spencer, y regresó brevemente en 2017 para una aparición especial que cerró definitivamente su etapa en la serie. Posteriormente, se estableció en Ámsterdam, donde llevó una vida tranquila junto a Claudio Gama hasta su fallecimiento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis