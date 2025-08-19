Emmanuel Macron tras cumbre en la Casa Blanca: "Rusia es una amenaza para los europeos" y "una potencia de desestabilización"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que la Rusia de Vladímir Putin "se ha convertido de forma duradera en una potencia de desestabilización" que constituye "una amenaza para los europeos" y que a la vista de lo que viene haciendo desde hace años "no volverá a un estado de paz de hoy para mañana".



En una entrevista al canal de televisión LCI grabado anoche en Washington al término de las reuniones de los líderes europeos con Donald Trump, y emitida esta mañana, Macron insiste en su desconfianza sobre la voluntad de Putin de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, un punto en el que claramente disiente con el presidente estadounidense.



De hecho, poco antes de grabar esa entrevista, el jefe del Estado francés ya había insistido, en alusión a las últimas ofensivas con drones sobre ciudades ucranianas, en que "los hechos hablan de las intenciones".



"En la práctica, Rusia continúa ahora la guerra, la intensifica y no da ninguna señal sinceramente de querer la paz", subrayaba antes de hacer hincapié en que en los últimos años Putin ha demostrado que "cuando puede ganar por la guerra no quiere negociar la paz".

Según el presidente francés, la más importante de esas garantías de seguridad es "un ejército ucraniano robusto que pueda resistir a cualquier tentativa de ataque" de Rusia, lo que implica que pueda contar con "varios cientos de miles" de soldados y que no esté sometido a limitaciones en sus efectivos o en su equipamiento.

A su juicio lo que pretende el presidente ruso es "conseguir el mayor número de territorios y debilitar Ucrania" y ahí no parece coincidir con Trump, que según lo que pudo comprobar este lunes en Washington, "cree en su capacidad para obtener un acuerdo" y en que "Putin quiere un acuerdo".



En cualquier caso, Macron se felicita de que tras la reunión de los líderes europeos con el presidente estadounidense si Putin rechazase ese proceso "todos estamos de acuerdo en que habrá que aumentar las sanciones y mantener una postura que ponga más presión" a Moscú.



A ese respecto, el presidente francés cuenta que Trump "ha mostrado su disponibilidad para aplicar lo que llama aranceles primarios y secundarios, lo que nosotros llamamos sanciones".

Trump recibió e Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca. | Fuente: EFE

Garantías de seguridad para Ucrania

Uno de los principales avances para Macron de la cita de Washington es que "ha quedado asentado que vamos a trabajar con Estados Unidos" en las "garantías de seguridad" que se darían a Ucrania si hubiera un acuerdo de paz.



Ese trabajo debe comenzar hoy mismo con la llamada Coalición de Voluntarios y con los estadounidenses para "ver qué está dispuesto hacer cada cual".



Además, será necesaria "una fuerza de reaseguro por tierra, mar y aire que los aliados están dispuestos a aportar", y en cuya definición van a trabajar los consejeros, los ministros de Defensa y los jefes de Estado Mayor de los países implicados, entre los que ahora también va a estar Estados Unidos.



Macron reconoce que no sabe cuál será la implicación de Estados Unidos en esas "fuerzas de reaseguro" que no serían fuerzas de mantenimiento de la paz ni de protección de la frontera, sino que constituirían "un apoyo estratégico".



El jefe del Estado francés repite el mensaje que defiende desde hace años de que "Europa tiene que despertar estratégicamente", una necesidad que a su parecer se presenta ahora de forma más acuciante porque "el riesgo ruso vuelve" y porque "hay una duda sobre el apoyo estadounidense", que había sido la gran garantía de seguridad durante la Guerra Fría y también tras la caída del Muro de Berlín.