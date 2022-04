La banda canadiense regresó al Viejo Continente tras 4 años | Fuente: Facebook Arcade Fire | Fotógrafo: Gary Copeland

La banda canadiense, Arcade Fire, volvió anoche a los escenarios europeos, tras 4 años de ausencia por esos lares. El grupo, liderado por Win Butler y Régine Chassagne, escogió el emblemático templo del fútbol inglés Koko, en Londres, donde también han tocado The Rolling Stones, Madonna, Elton John, y The Clash, entre otros.

El concierto fue transmitido en vivo en la plataforma Twitch, lo cual parece ser parte de los preparativos promocionales para la llegada de su sexto álbum de estudio, “We”, programado para el próximo 6 de mayo.

"Han sido dos años muy jodidos", reconoció Butler en el escenario de la sala Koko, en el corazón del barrio de Camden, que ha sido su punto de reencuentro con el Viejo Continente después de la gira de "Everything Now", su anterior trabajo, en el 2017.

La banda escogió este escenario en lugar del histórico estadio de Wembley. Con esta presentación, Koko vuelve a abrir después de 3 años, producto de las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia COVID-19.

En un momento de la noche, Win Butler se bajó a la platea de la sala para comenzar a cantar "Age of Anxiety I", una de las canciones que serán incluidas en "We" y que ya han dejado ver en los conciertos que han dado a inicios de año en Estados Unidos.

También sonaron "Sprawl II", "Wake Up", y "Rebellion (Lies)", entre otros de sus temas más representativos. La noche terminó con el vocalista abrazado a su acústica y mostrando por primera vez al público su última creación, “End of the Empire", que toca el lado más sensible de la banda y que fue interpretada por primera vez en directo. (EFE)

Nuevo single

El pasado miércoles, Arcade Fire lanzó a través de plataformas virtuales como Youtube y Spotify, el segundo single del que será su nuevo álbum “We”. Se trata del tema "Unconditional I (Lookout Kid)"

La canción ya ha sido interpretada por la banda en sus presentaciones en el Bowery Ballroom de Nueva York y en el Festival de Coachella. Puedes escuchar la canción aquí: