Berlín advierte de una cuarta ola de la pandemia. | Fuente: EFE

Las autoridades sanitarias advirtieron este miércoles de que la cuarta ola de la pandemia en Alemania puede adquirir un desarrollo "fulminante" en el mes de octubre si no se consigue avanzar en la vacunación entre quienes aún no la han recibido.



"Si no conseguimos aumentar de manera drástica la vacunación la actual cuarta ola puede adquirir un desarrollo fulminante", declaró Lothar Wieler, el presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, la entidad de referencia para la pandemia en el país.



Wieler alertó de que los datos más recientes sobre la evolución de la COVID-19 muestran que "la edad media de los que están en las unidades de cuidados intensivos es cada vez menor" y dijo que el avance en la vacunación es "nuestra oportunidad para acabar con la pandemia".



El ministro de Sanidad, Jens Spahn, reveló en la misma conferencia de prensa en la que, junto a Wieler, informó de los últimos datos sobre la pandemia en Alemania, que el 61,6 % de la población (unos 51,2 millones de personas) han recibido ya la pauta de vacunación completa.



En total, unos 54,9 millones de personas han recibido al menos una dosis contra la COVID-19, lo que significa un 66 % de los residentes en el país, agregó Spahn.



Spahn hizo un nuevo llamamiento a que se vacunen aquellos que todavía no lo hayan hecho puesto que el país puede enorgullecerse, dijo, de haber sido uno de los que mejor han resistido a la pandemia, y comparó la mortalidad registrada en Alemania (92 448 para una población de 83 millones) con la del Reino Unido (unos 133 000 y 66,6 millones de habitantes).



El ministro describió gráficamente cómo percibe el estado actual del impacto de la COVID-19 en el país: "por el momento hay una pandemia de los no vacunados" e insistió en la vacunación para quien todavía no lo hayan hecho.



Spahn recordó con orgullo que uno de los preparados contra la COVID-19 ha sido desarrollado y fabricado por una biotecnológica alemana, BioNTech, en cooperación con la farmacéutica estadounidense Pfizer.



Según los últimos datos del RKI, en Alemania se han registrado en las últimas 24 horas 13 565 nuevas infecciones de COVID-19 y 35 muertos, y la incidencia semanal subió a los 82,7 nuevos casos por cien mil habitantes.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna