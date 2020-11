Los trabajadores médicos tratan a un paciente con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Suiza. | Fuente: EFE

Europa sufre una "explosión" de casos de coronavirus, y la tasa de mortalidad también está creciendo, informó este jueves el director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa.



"Vemos una explosión (...) en el sentido de que solo han sido necesarios un par de días para ver como la región europea registraba un incremento de más de un millón de casos", explicó el director regional para Europa de la organización, Hans Kluge, en entrevista a la AFP.



"Vemos como la mortalidad crece poco a poco", añadió.



Sin embargo, el responsable de la OMS dijo que el cierra de escuelas debe ser considerado como un último recurso.



"Necesitamos mantener las escuelas abiertas hasta el final porque no podemos permitir un generación perdida por la COVID-19", argumentó.

A pesar de esto, Kluge dijo que el "statu quo no es una alternativa" y pidió "medidas focalizadas y equilibradas" que puedan ser endurecidas.



En particular, se manifestó a favor de dos cosas: "Coherencia, para que la gente vea que no cambiamos de opinión drásticamente, y predictibilidad, para que la gente sepa qué pasará si se alcanza un umbral".



Europa se convirtió en la región con más casos de la COVID-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia, según el balance realizado el jueves a las 11H00 GMT por la AFP a partir de datos oficiales.



Con 11,6 millones de positivos diagnosticados del nuevo coronavirus, y más de 293 000 muertos, Europa superó en las cifras de contagiados a América Latina y el Caribe, que suman 11,4 millones de contagiados y casi 407 000 muertos.



(Con información de AFP)

